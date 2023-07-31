盧韋柏稱，上半年度香港零售租務增長達6%，反而寫字樓租務只有1%增長。他料香港零售租務可保增長勢頭，但是未來寫字樓供應增加並進入高峰，情況令人擔心，因此租價會有壓力。

內地租務在5、6月後有所放慢，他們正觀察政治局提出要振興經濟之後的走向。他料銷售增幅較快的商場，議價能力高。近年海南加入競爭，加上日圓匯價較低，吸納了相當奢華消費外移，但是隨著國際品牌的定價做調整，料會收窄各市場間定價差距，而恒隆的商場定位較少涉足奢華領域，因此他不太擔心香港的消費情況受影響。

在售樓方面，盧韋柏表示，市場表現依然觀望。無論中港的地產市場，就算不用低迷形容，也正在尋求方向。香港樓市近期更處於高息口，他們會密切留意，但是對高端樓盤銷售有信心。另與恒隆集團（0010）聯合發展的北角寫字樓商業項目，盧韋柏指，已有10%租客遷入，並正繼續積極招租。雖然售樓生意只佔集團少部份生意，但是他們會密切關注。

近期內地市面有不少租盤放售，不過陳啟宗指，這些項目放售有其各自原因，否則不用放售，例如在地點及商場內柱位不同，可改動空間不大，因此就算有供應，他們也寧願自行發展。副董事長陳文博亦不諱言，會留意海南的發展，但是因為當地市場相對由一、兩個項目主導，因此要觀望。

財務方面，首席財務總監趙家駒指出，在高息周期下，集團已安排定息債務比重維持在38%，並會轉用多些息口較低的人民幣融資，前後已發了10億元人民幣點心債。另會嚴控資本開支，並且會在非必要時分期投入，減低借貸需求。

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