至於在新取用按揭貸款額方面，則較5月份增加19.3%，達285億元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，則由5月份的94%，上升至6月份的94.8%。以最優惠貸款利率（Prime Rate）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，卻由5月份的2.8%，下降至6月份的2.5%。

最新數據亦顯示，6月底未償還按揭貸款總額按月增加0.7%，至18413億元。按揭貸款拖欠比率則維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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