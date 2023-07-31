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金管局：6月新申請住宅按揭貸款個案按月跌13% 貸款金額挫19% 

金管局公布6月份的住宅按揭統計調查結果顯示，月內新申請貸款個案較5月份按月減少13.4%，至只有8250宗。月內新批出的貸款額較5月份減少19.4%，只有343億元。當中一手及二手市場新批出的貸款，則分別按年減少43.2%及21.6%，各有77億元及176億元。至於轉按交易批出的貸款，則按年增加36.5%，達到91億元。

至於在新取用按揭貸款額方面，則較5月份增加19.3%，達285億元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，則由5月份的94%，上升至6月份的94.8%。以最優惠貸款利率（Prime Rate）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，卻由5月份的2.8%，下降至6月份的2.5%。

最新數據亦顯示，6月底未償還按揭貸款總額按月增加0.7%，至18413億元。按揭貸款拖欠比率則維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。

 

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