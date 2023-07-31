集團表示，雖然受惠中國重新開放，但由於全球增長放緩、利率上升及俄烏戰爭持續不斷等主要因素，小宗散貨的全球需求仍然按年下跌。公司又指，港口擠塞情况減少以致實質貨船供應量增加，貨運租金因此嚴重受壓。

另外集團稱，考慮到新建造貨船的昂貴成本、周邊新環境法規的不確定性以及較高利率的環境，預計不會有大量新建造乾散貨船訂單出現。同時，低訂單量加上降低碳排放密度措施，或導致未來數年航速降低及報廢量增加，從而可能造成貨船短缺，使市場長遠處於結構性供不應求的狀態。

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