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金管局：認可機構的存款總額在6月上升0.5% 貸款與墊款無變動

香港金融管理局公布6月份的貨幣數字顯示，認可機構的存款總額在月內上升0.5%，其中港元存款及外幣存款分別升0.2%及0.8%。上半年存款總額及港元存款則分別上升0.2%及1.7%。人民幣存款在6月份上升1.7%，於6月底為9073億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為10892億元人民幣，較5月份的9773億元人民幣為高。

今年6月份貸款與墊款總額沒有明顯變動，在上半年則下跌0.5%。其中在港使用的貸款包括貿易融資，在6月份上升0.7%，在港境外使用的貸款則下跌2%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由5月底的89.1%，下跌至6月底的88.7%。在港使用的貸款包括貿易融資，繼上季升1.4%後，在第2季按季下跌0.4%。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款，以及對運輸及運輸設備的貸款所帶動。

至於貨幣供應量方面，6月份港元貨幣供應量M2及M3均微升0.2%，與去年同期比較則均微跌0.1%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3%，與去年同期比較下跌21%為少，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.5%。

 

 

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