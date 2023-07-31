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第二季負資產貸款宗數及金額按季下跌 但拖欠3個月以上比率升至0.09%

香港金融管理局公布今年第2季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果顯示，雖然第二季尾的負資產按揭貸款宗數及涉及金額，俱較首季減少，但是在拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，則由今年首季的0.04%，升至第二季尾的0.09%。

金管局的數據顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年首季尾的6379宗，減至第二季尾的3341宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，這類貸款的按揭成數一般較高。至於負資產住宅按揭貸款涉及的金額，則由今年首季尾的344億元，減少至第二季尾的174億元。

在負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額由今年首季尾的7億元，減少至第二季尾的3億元。但是今年第二季尾拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，則由今年首季尾的0.04%，上升至第2季尾的0.09%。

有關調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按，但連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。受訪認可機構的按揭貸款額，約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出。

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