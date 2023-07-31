數字王國（0547）發盈警，預期截至2023年6月30日止6個月所錄得的除稅前虧損淨額介乎於1.35億至1.45億元，較去年同期除稅前虧損淨額1.26億元有所擴大。
公司指，美國編劇工會（WGA）成員的罷工導致集團若干客戶於2023上半年後段時期的製作進度延誤，並預期更多演員罷工可能會導致集團的視覺特效項目出現更多延誤，因此，只要罷工情況仍未解決，確認收入將會減少。
公司表示，由於公眾對本集團與其他合作夥伴聯合製作及於2023年3月全球上映的劇情片《玉米田的小孩》的興趣反應一般，公司預期，其於綜合資產負債表上確認於劇情片的全部或部分投資需於損益表扣除，並為集團2023年上半年帶來額外虧損。
另外，儘管受到編劇罷工導致客戶製作進度延誤而令視覺特效服務分部的收入減少所影響、行政及融資成本增加，以及透過損益按公平價值計量的金融資產減值，集團於2023年上半年的經營業績仍保持相對穩定。
數字王國今日收市報0.23元，跌2.94%。
其他報道
金管局：認可機構的存款總額在6月上升0.5% 貸款與墊款無變動
第二季負資產貸款宗數及金額按季下跌 但拖欠3個月以上比率升至0.09%
金管局：6月新申請住宅按揭貸款個案按月跌13% 貸款金額挫19%
恒隆陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長 香港零售租務維持升勢
香港第二季經濟增1.5% 遜預期 主要受訪港旅遊業和私人消費帶動
恒指收市升162點 成交逾1800億 半年最多 北水轉流出 內房電車股升幅收窄
恒指半日升292點 成交近千億 北水轉流出 電動車、內房升幅收窄