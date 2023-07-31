公司指，美國編劇工會（WGA）成員的罷工導致集團若干客戶於2023上半年後段時期的製作進度延誤，並預期更多演員罷工可能會導致集團的視覺特效項目出現更多延誤，因此，只要罷工情況仍未解決，確認收入將會減少。

公司表示，由於公眾對本集團與其他合作夥伴聯合製作及於2023年3月全球上映的劇情片《玉米田的小孩》的興趣反應一般，公司預期，其於綜合資產負債表上確認於劇情片的全部或部分投資需於損益表扣除，並為集團2023年上半年帶來額外虧損。

另外，儘管受到編劇罷工導致客戶製作進度延誤而令視覺特效服務分部的收入減少所影響、行政及融資成本增加，以及透過損益按公平價值計量的金融資產減值，集團於2023年上半年的經營業績仍保持相對穩定。

數字王國今日收市報0.23元，跌2.94%。

其他報道

傳銀行員工縱容兒子「活剝貓皮」虐貓 交銀四川分行：正在調查

金管局：認可機構的存款總額在6月上升0.5% 貸款與墊款無變動

第二季負資產貸款宗數及金額按季下跌 但拖欠3個月以上比率升至0.09%

太平洋航運中期純利按年跌八成 派中期息6.5港仙

金管局：6月新申請住宅按揭貸款個案按月跌13% 貸款金額挫19%

KeeTa宣布明起擴大服務範圍至全九龍

恒隆陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長 香港零售租務維持升勢

艾德韋宣集團發盈喜 料上半年轉盈賺4000萬元

恒隆系首次轉場在酒店舉行業績記者會

華寶國際轉虧為盈 料最少錄2.38億人幣稅前利潤

全日沽空金額231億 比率降至12% 逾兩個月低

香港第二季經濟增1.5% 遜預期 主要受訪港旅遊業和私人消費帶動

鮑魚大王︱富臨飯店創辦人楊貫一因病離世 享年90歲

恒指收市升162點 成交逾1800億 半年最多 北水轉流出 內房電車股升幅收窄

發改委：促消費不是「掏空錢包和透支需求」 開心花錢利國利民

陳易希研發加密貨幣電子錢包申請虛擬資產服務提供商牌照

恢復擴大消費措施 分析稱無太多新政策 政策刺激需求面很難

恒隆地產中期基本純利微升0.4% 中期息0.18元

奈雪的茶：沒有再融資計劃 大股東亦未表示減持或質押意圖

半日沽空金額126億 盈富沽空金額增2.5倍

恒指半日升292點 成交近千億 北水轉流出 電動車、內房升幅收窄

恒大：清盤呈請聆訊延期至10月30日