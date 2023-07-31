作為香港領先的科技券商，富途證券國際（香港）宣布，位於尖沙咀彌敦道的兩層「富途體驗店」開幕，全方位地展現富途的科技力及產品力，並打造出一個實體的投資者互動交流空間及學習平台，建構普惠金融。
位於尖沙咀The One對面的「富途體驗店」，面積4437平方呎，為富途首個在港的體驗店。在「富途體驗店」內特設為講座及交流活動的空間、六面屏及功能示範區、牛牛周邊禮品展等，以互動形式展現了富途領先的金融科技。
為慶祝體驗店開幕，富途限定即日起至8月14日，為親臨店舖開戶的客戶額外奬賞300元超市禮券，連同現有六選一和親朋好友一齊到店內的額外開戶奬勵，可享高達1700元等值開戶奬賞及精美禮品。
富途證券創辦人李華表示，作為香港最大的零售券商和在本地成立的券商品牌，富途一直致力於服務在港投資者，體驗店一方面反映富途對香港市場的長遠承諾，另一方面建立了一個常設的面對面投教平台，讓富途和用戶更貼近。此外，透過即時的用戶互動和反饋，富途的服務也因此獲得了重要的參考和借鑒。
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