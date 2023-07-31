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信義光能信義能源中期純利均倒退

信義光能（0968）及信義能源（3868）於收市後公布今年中期業績。截至今年6月底止，信義光能中期純利跌至13.92億元，按年跌26.9%，集團稱因人民幣眨值及平均售價下降，加上成本壓力繼續對太陽能玻璃分部毛利率造成負面影響。每股盈利15.63仙，每股派中期息7.5仙，按年跌25%。

信義光能行政總裁兼執行董事李友情表示，純利下降主要因太陽能玻璃業務純利下降，以及加上財務成本上升所致。他續指，上半年毛利受週期影響而處於低水平，但第二季度毛利較第一季度有所改善，展望下半年會因組件成本大幅下降，會進入更好的旺季，相信下半年毛利水平會明顯比上半年有所改善。

信義能源期內純利亦跌至5.67億元，按年跌9%。集團指，盈利下跌主要由於人民幣及港元貶值，以及上網電價政策調整所致。期內每股盈利7.49仙，派中期息3.4仙，按年跌55.8%。

信義能源行政總裁兼執行董事董貺漄表示，集團過去主要在香港融資，截至6月底止，約九成的融資項目都是在香港進行。他指，上年年中起香港的融資成本開始攀升，但國內融資成本反而下降，未來電站建設的新增項目會在內地進行貸款，未來會靈活利用香港及內地融資渠道。

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