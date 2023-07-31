該集團旗下多款在內地銷售的腫瘤藥銷售，已達千萬美元級數，當中愛優特、蘇泰達及沃瑞沙，上半年度分別錄得銷售5630萬美元、2260萬美元及2200萬美元，分別按年增長12%、66%及減少5%。達唯珂在海南先行區進一步銷售的收入為40萬美元。同時其亦獲日本武田製藥首付款2.587億美元；研發服務收入亦按年增長62%至2040萬美元。期內，和黃醫藥亦獲旗下上海和黃藥業派發1.47億美元股息貢獻。

和黃醫藥執行主席杜志強表示，上半年對於和黃醫藥來說是成功的。他們在2022年年底宣佈了調整管線產品優先順序的計劃，以及尋求合作夥伴，以幫助將他們的藥物帶給中國以外的患者的意向。六個月過去，這一戰略已經開始為公司營運帶來顯著成效。

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