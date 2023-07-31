期內收入約為126億元，按年跌7.5%；毛利跌至36.59億元，按年跌30.19%；毛利率跌至29%，按年跌9.4個百分點。

按業務分部計，期內浮法玻璃業務收入約為80.2億元，按年跌13.12%；汽車玻璃業務收為為29.95億元，按年升1.63%；建築玻璃業務收入為16.07億元，按年升9.19%。集團解釋，由於中國的市場需求疲弱，供應短缺，導致二零二三年上半年浮法玻璃的平均售價下降及原材料及能源平均成本大幅增加，從而導致浮法玻璃的毛利率下跌。

集團指，因中國純鹼供應增加，令純鹼價格預計將疲軟並維持在低位，以及原油價格在低位浮動令能源成本亦可能低於上年。因此，集團對浮法玻璃市場的前景以及今年下半年旺季的平均售價變動持審慎樂觀態度。

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