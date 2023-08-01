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道指升100點 創近年半市新高 美股連升兩日

美國財政部指出經濟軟著陸面臨的幾大風險，包括通脹和內地經濟前景不確定。蘋果和亞馬遜將在未來幾天公布業績。埃克森美孚上漲，據報，該公司正在與Tesla，福特汽車和其他汽車製造商就鋰供應進行談判。SoFi Technologies Inc.升20%，此前該網上銀行調高收入預期，理由是存款增長且貸款融資成本下降。

美息上升，債息倒掛收窄，美股連升兩日，道指、納指創近年半收市新高。

道瓊斯工業平均指數收漲100點，升幅0.29%，報35559點。標普500指數收漲6點，升幅0.15%，報4588點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.21%，報14346點。

雪佛龍升3.02%，報163.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而強生跌3.98%，報167.53元，拖累道指45點。

科技股方面，蘋果收市報196.45元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet收市報132.72元，升0.1%，亞馬遜收市報133.68元，升1.11%，Facebook收市報318.6元，跌2.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報471點。德國DAX指數收跌0.14%，報16446點；法國CAC 40指數漲0.29%，報7497點；英國富時100指數收漲0.07%，報7699點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.67%，報7861點。

美國2年期債息曾高見4.9119厘，是7月28日4.943厘後最高。收報4.8766厘，是7月27日後收市新高，當日報4.9284厘。

美國10年期債息曾高見4.0008厘，是7月28日4.0383厘後最高。收報3.9588厘，是7月27日後收市新高，當日報3.9982厘。

美2年期10年期債息曾收窄至90.63基點，是7月28日86.19基點後最窄。收報92.196基點，是7月13日後收市最窄，當日報87.537基點。連續5日收窄，累計12.894基點，對上一次連續5日是7月10日。

美3個月10年期債息曾收窄至144.94基點，是7月28日後最窄。收市報147.259基點，是7月27日後最窄。

道指曾升最多0.3%，高見35566.95點，是7月27日後最高。收市報35559.53點，是2022年2月9日後收市新高，當日報35768.06點。連升2日，累計升276.81點，對上一次連升2日是7月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月25日。

標指曾升最多0.26%，高見4594.22點，是7月27日4607.07點後最高。收市報4588.96點，是2022年3月30日後收市新高，當日報4602.45點。連升2日，累計升51.55點，對上一次連升2日是7月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月25日。

納指曾升最多0.38%，高見14370.91點，是7月19日14446.55點後最高。收市報14346.02點，是7月19日後收市新高，當日報14358.02點。連升2日，累計升295.91點，對上一次連升2日是7月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月26日。

 

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