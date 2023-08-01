個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升跌%，折合報元；阿里巴巴（9988）升跌%，折合報元；美團（3690）升跌%，折合報元；匯控（0005）升跌%，折合報元；建行（0939）升跌%，折合報元。

道期現升0%；標期現升0.05%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.02%；韓國KOSPI指數現升0.85%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.28%。

VIX指數隔晚升2.25%或0.3點，報13.63點。

紐油現跌0.17%或0.14美元，報81.66美元；布油現跌0.17%或0.15美元，報85.28美元；金價現跌0.05%或1.02美元，報1964.07美元；LME 銅期貨隔晚升1.95%或169美元，報8831.5美元。美國10年期債息現升0.15%或0.006厘，報3.9648厘。

今日焦點股份可留意：

361度（1361）發盈喜，料中期多賺逾25%。

碧桂園（2007）據報取消23.4億元配股計劃。

多間公司最快今日公布業績，包括，長江生命科技（0775）、恒生（0011）、港燈－ＳＳ（2638）、匯控（0005）、理文造紙（2314）、理文化工（0746）、盈大地產（0432）。

藥明康德（2359）上半年多賺近一成半，不派中期息。

信義玻璃（0868）中期純利倒退35%，派中期息26仙。

和黃醫藥（0013）在港上市以來首次扭虧，賺近13.8億不派息。

快手（1024）盈喜，料上半年扭虧為盈賺不少於5.6億元人幣。

信義光能（0968）信義能源（3868）中期純利均倒退。

深圳國際（0152）盈警，料上半年盈利大跌最多95%。

數字王國（0547）料上半年除稅前虧損擴大至最多1.45億元。

太平洋航運（2343）半年純利跌八成，派中期息6.5港仙。

恒隆（0101）陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長，香港零售租務維持升勢。

艾德韋宣集團（9919）發盈喜，料上半年轉盈賺4000萬元。

華寶國際（0336）轉虧為盈，料上半年最少錄2.38億人幣稅前利潤。

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