美股向上，港股ADR升132點或0.65%，報20210點，即月恒指夜期升145點，報20348點，夜期高水269點。
個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升跌%，折合報元；阿里巴巴（9988）升跌%，折合報元；美團（3690）升跌%，折合報元；匯控（0005）升跌%，折合報元；建行（0939）升跌%，折合報元。
道期現升0%；標期現升0.05%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.02%；韓國KOSPI指數現升0.85%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.28%。
VIX指數隔晚升2.25%或0.3點，報13.63點。
紐油現跌0.17%或0.14美元，報81.66美元；布油現跌0.17%或0.15美元，報85.28美元；金價現跌0.05%或1.02美元，報1964.07美元；LME 銅期貨隔晚升1.95%或169美元，報8831.5美元。美國10年期債息現升0.15%或0.006厘，報3.9648厘。
361度（1361）發盈喜，料中期多賺逾25%。
碧桂園（2007）據報取消23.4億元配股計劃。
多間公司最快今日公布業績，包括，長江生命科技（0775）、恒生（0011）、港燈－ＳＳ（2638）、匯控（0005）、理文造紙（2314）、理文化工（0746）、盈大地產（0432）。
藥明康德（2359）上半年多賺近一成半，不派中期息。
信義玻璃（0868）中期純利倒退35%，派中期息26仙。
和黃醫藥（0013）在港上市以來首次扭虧，賺近13.8億不派息。
快手（1024）盈喜，料上半年扭虧為盈賺不少於5.6億元人幣。
深圳國際（0152）盈警，料上半年盈利大跌最多95%。
數字王國（0547）料上半年除稅前虧損擴大至最多1.45億元。
太平洋航運（2343）半年純利跌八成，派中期息6.5港仙。
恒隆（0101）陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長，香港零售租務維持升勢。
艾德韋宣集團（9919）發盈喜，料上半年轉盈賺4000萬元。
華寶國際（0336）轉虧為盈，料上半年最少錄2.38億人幣稅前利潤。
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