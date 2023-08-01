恒指今早高開132點或0.66%，報20211點，大市成交金額27億元；國指今早高開51點或0.76%，報6951點。恒生科技指數開市報4599點，升1.1%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.38%，下跌為3.15%，無升跌為86.46%。