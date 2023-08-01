恒指今早高開132點或0.66%，報20211點，大市成交金額27億元；國指今早高開51點或0.76%，報6951點。恒生科技指數開市報4599點，升1.1%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為10.38%，下跌為3.15%，無升跌為86.46%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中石化（0386）、中石油（0857）拖累大市。
藍籌53隻升，13隻下跌，14隻無升跌。創科實業（0669）升2.95%，報90.65元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.33%，報1.48元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報71元，升5.65%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報81.7元，跌5.82%。
雅居樂（3383）折讓18%配股籌3.8億元。開市報1.18元，跌14.49%。
361度（1361）發盈喜，料中期多賺逾25%。開市報4.29元，無升跌。
碧桂園（2007）據報取消23.4億元配股計劃。開市報1.48元，跌6.33%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）無成交，報0.77元。恒生（0011）開市報119.5元，升0.67%。港燈－ＳＳ（2638）開市報4.86元，升0.21%。匯控（0005）開市報65元，跌0.31%。理文造紙（2314）無成交，報2.7元。理文化工（0746）無成交，報4.19元。盈大地產（0432）無成交，報0.36元。
藥明康德（2359）上半年多賺近一成半，不派中期息。開市報76.35元，升3.81%。
信義玻璃（0868）中期純利倒退35%，派中期息26仙。開市報12.94元，升0.47%。
快手（1024）盈喜，料上半年扭虧為盈賺不少於5.6億元人幣。開市報71元，升5.65%。
信義光能（0968）信義能源（3868）中期純利均倒退。信義光能開市報8.15元，跌2.98%。信義能源（3868）開市報2.34元，跌2.09%。
深圳國際（0152）盈警，料上半年盈利大跌最多95%。開市報7.05元，跌3.42%。
數字王國（0547）料上半年除稅前虧損擴大至最多1.45億元。無成交，報0.231元。
太平洋航運（2343）半年純利跌八成，派中期息6.5港仙。開市報2.4元，跌5.14%。
恒隆（0101）陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長，香港零售租務維持升勢。開市報11.92元，跌1.49%。
艾德韋宣集團（9919）發盈喜，料上半年轉盈賺4000萬元。開市報1.34元，升3.08%。
華寶國際（0336）轉虧為盈，料上半年最少錄2.38億人幣稅前利潤。開市報3.39元，升1.19%。
破頂股包括，通天酒業（0389）創52周高，見0.136元，開市報0.136元，升1.49%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.32元，開市報3.32元，升0.61%。
1隻股份創上市新低，包括世茂集團（0813）低見1.3元，開市報1.3元，跌14.47%。
異動股
上升異動股，包括，寶沙發展（1069）開市報1.39元，升14.88%；業聚醫療（6929）開市報9.8元，升13.16%；中國投資開發（0204）開市報0.57元，升11.76%；富一國際控股（1470）開市報0.095元，升9.2%；青島控股（0499）開市報0.122元，升8.93%；志道國際（1220）開市報0.026元，升8.33%；新世紀集團（0234）開市報0.057元，升7.55%；象興國際（1732）開市報0.225元，升7.14%；快手（1024）開市報71元，升5.65%。
下跌異動股，包括，雅居樂（3383）開市報1.18元，跌14.49%；世茂集團（0813）創上市新低，見1.3元，開市報1.3元，跌14.47%；中國鋁罐（6898）開市報0.52元，跌11.86%；碧桂園（2007）開市報1.48元，跌6.33%；小鵬（9868）開市報81.7元，跌5.82%；新焦點（0360）開市報0.051元，跌5.56%。
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