經調整淨利潤為1.99億美元，升137%（或增加207%，不計及公司對美團（3690）按市值計價的股權投資於第二季度帶來的900萬美元的淨虧損和2022年第二季度帶來的1600萬美元的淨收益；或增加219%，同時不計及外幣換算的影響）。

第二季度，公司以總計6200萬美元回購了約100萬股普通股，每股均價60.23美元。截至6月底，公司仍有約10億美元的回購授權可用於未來股票回購。

第二季總收入26.5億美元，按年增加25%；經營利潤2.57億美元，按年增216%；本季度共淨新增422家門店。總收入、經營利潤、淨新增門店數創第二季度業績新高，上半年淨新增655間門店。

第二季同店銷售額按年增15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%。系統銷售額較去年同期增加32%，其中肯德基和必勝客分別增加32%和30%，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。

餐廳利潤率為16.1%，去年同期為12.1%。

第二季度，外賣銷售約佔肯德基和必勝客餐廳收入35%，較去年同期下降三個百分點。2023 年第二季度，數字訂單（包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單）約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的90%。

公司稱2023財年目標保持不變，淨新增約1100至1300家新店。資本支出在7億至9億美元之間。

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