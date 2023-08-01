調查企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後重現下降。由於海外經濟衰退風險增加，外需明顯不足，7月新出口訂單指數大幅降至2022年10月以來新低。

財新網分析指，繼6月製造業需求疲弱、供給收縮後，7月製造業就業繼續惡化，工人投放規模連續第五個月下降，但降幅邊際放緩。企業減少工人數量的原因，主要是市場需求有限，也有降低成本，增加效益考慮。當月積壓工作量基本保持穩定，部分受訪企業表示，夏季電力供應緊張對訂單交付有不利影響。

而製造業採購活動自年初以來首次出現輕微收縮。與此同時，原材料庫存微增，但增幅較6月放緩；產成品庫存指數自2022年10月後首次高於榮枯線，升幅輕微。報告庫存上升的企業普遍提到產品供應大於需求，並非主動補庫存。

供應商物流在7月略有遲滯，當月供應商供貨時間在過去半年內首次出現延長，相應指數錄得2月以來新低。受訪企業稱，宏觀景氣度低迷令部分供應商調整了合意庫存水平，部分原材料供應出現短缺。

7月製造業購進價格指數和出廠價格指數分別連續第四個月和第五個月低於榮枯線，通縮壓力繼續增加，不過降幅明顯收窄。工業金屬等大宗商品價格下降，對成本端價格形成拖累，而市場低迷、需求不足製約了企業提高出廠價格。

盡管製造業產需均收縮，企業家總體仍維持樂觀情緒。7月製造業生產經營預期指數在榮枯線上方微升，仍低於長期均值。部分受訪者對內外部經濟前景表現出擔憂態度。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業景氣度降至收縮區間，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中央政治局定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前貨幣政策提升供給端效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

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