港元現報7.7964元升值20點子，曾貶值最多24點子，報7.8008元，亦曾升值最多30點子，報7.7954元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌20.43點子至5.39107%；1星期HIBOR升0.3點子至5.28941%；2星期HIBOR升0.3點子至5.28941%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.02點子至5.31095%；6個月期HIBOR升2.41點子至5.34167%；12個月期HIBOR升1.79點子至5.47589%。

美元指數現報102.013升值0.158點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43258%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1614%，連續3日收窄，利差是2023年6月26日後最窄，當日差距為-0.1314%。

對上一次連續3日收窄，是2023年7月20日，當日利差報-0.1967%。

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