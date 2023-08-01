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國泰再捲歧視風波 內地網民批空姐全程粵語：我已表明聽不懂

國泰航空（0293）於今年5月爆出歧視風波，事隔兩個多月，再有內地網民投訴有機艙服務員向聽不懂粵語的乘客使用粵語。國泰航空客服回應稱，目前尚未收到與之有關的反饋，正在確認。

網民「杰尼龜廚」昨日在微博發帖，稱自己在乘坐國泰香港飛往東京的航班時遭空乘人員不平等對待，「全程粵語說話，就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語。臉上很明顯露出不耐煩的樣子。旁邊坐的香港人，那個笑容天差地別。噁心壞我了。」

該網民又指:「還有女乘務員用粵語問話，應該是問我喝什麼。我字正腔圓的說：可樂。女乘務員用粵語說說了幾句，我聽不懂，然後她拿起可樂說coke。」

該網民提到，國泰航空已私信他，要求他主動提供聯繫方式，才會給他處理。「我稀罕你個處理結果。愛處理不處理。上次有視頻有錄音的事兒才過去多長時間，反正我這次不是有備而來，沒錄音沒視頻。只有航班號座位號，我不覺得會得到什麼道歉處理。我只能說我以後就用錢投票。」

 

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