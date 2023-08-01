收入增加50%至369億美元。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升⽽增⻑所致，此外亦包括與法國計劃出售事 項和英國收購事項相關的影響。

期內淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。預期信貸損失及其他信貸減值準備為13億美元，按年增加3億美元。普通股權⼀級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點。

集團公布，擬進⼀步展開最多達20億美元的股份回購。預計股份回購將於短期內展開，並於三個⽉內完成。

第二季稅前利潤勝預期

匯控第二季列賬基準除稅前利潤錄88億美元，勝預期，收入增加45億美元⾄167億美元，淨利息收益率為1.72%，較2023年第⼀季上升3個基點。季內預期信貸損失為9億美元，增幅為5億美元。

集團修訂2023及2024年的回報指引，⽬標在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率，當中不包括重⼤收購和出售的影響。

集團又指，鑑於⽬前市場對全球央⾏利率的共識，已將2023年淨利息收益全年指引上調⾄350億美元以上。另外集團擬將普通股權⼀級比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，並⼒求於⻑期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬。

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