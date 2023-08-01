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恒指倒跌1點 北水轉流入 信義系績後重挫 雅居樂跌18%

財新中國製造業PMI跌穿50，推低A股港股，人民幣亦貶值，雅居樂（3383）配股抽水，碧桂園臨時取消配股，拖累內房股價，信義系績後重挫。內地穩消費，內需股逆市向上。

恒指今早高開132點，高位升252點，低位跌17點，高低波幅270點。金融、信息技術、必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為21.53%，下跌為29.84%，無升跌為48.61%。

恒指半日跌1點或0.01%，報20077點，大市成交金額737億元；國指跌0點或0%，報6899點。恒生科技指數收報4579點，升0.64%。

藍籌股成交金額279.33億元，佔大市成交37.9%；科指成份股成交金額191.81億元，佔大市成交26.02%；國指成份股成交金額255.93億元，佔大市成交34.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少32.05%，至96.14億元，佔大市成交13.03%。牛熊證成交金額32.15億元，減少48.83%；窩輪成交金額63.98億元，減少18.63%。

建行（0939）、平保（2318）、中國銀行（3988）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，48隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升2.97%，收報22.5元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌9.17%，收報7.63元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報171.6元，升3.44%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報83.1元，跌4.21%。

恒指續高於主要平均線。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入25.64億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入39.32億元人民幣，較上日減少57.94%，連續第6日流入，累計流入529.27億元。

雅居樂（3383）折讓18%配股籌3.8億元。收報1.13元，跌18.12%。

361度（1361）發盈喜，料中期多賺逾25%。創52周高，見4.53元，收報4.45元，升3.73%。

碧桂園（2007）據報取消23.4億元配股計劃。收報1.47元，跌6.96%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.78元，升1.3%。恒生（0011）收報118.2元，跌0.42%。港燈－ＳＳ（2638）收報4.84元，跌0.21%。匯控（0005）創52周高，見65.5元，收報65.35元，升0.23%。理文造紙（2314）收報2.68元，跌0.74%。理文化工（0746）收報4.11元，跌1.91%。盈大地產（0432）收報0.36元，無升跌。

藥明康德（2359）上半年多賺近一成半，不派中期息。收報77.95元，升5.98%。

信義玻璃（0868）中期純利倒退35%，派中期息26仙。收報12.12元，跌5.9%。

和黃醫藥（0013）在港上市以來首次扭虧，賺近13.8億不派息。收報23.6元，升2.61%。

快手（1024）盈喜，料上半年扭虧為盈賺不少於5.6億元人幣。收報69元，升2.68%。

信義光能（0968）信義能源（3868）中期純利均倒退。信義光能收報7.63元，跌9.17%。信義能源（3868）創上市新低，見1.77元，收報1.9元，跌20.5%。

深圳國際（0152）盈警，料上半年盈利大跌最多95%。收報6.52元，跌10.68%。

數字王國（0547）料上半年除稅前虧損擴大至最多1.45億元。收報0.226元，跌2.16%。

太平洋航運（2343）半年純利跌八成，派中期息6.5港仙。收報2.24元，跌11.46%。

恒隆（0101）陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長，香港零售租務維持升勢。收報11.42元，跌5.62%。

艾德韋宣集團（9919）發盈喜，料上半年轉盈賺4000萬元。收報1.33元，升2.31%。

華寶國際（0336）轉虧為盈，料上半年最少錄2.38億人幣稅前利潤。收報3.34元，跌0.3%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.4元，收報45.95元，升2%；飛思達科技（1782）創上市新高，見12.82元，收報12.72元，升7.8%；達力普控股（1921）創上市新高，見3.97元，收報3.91元，升5.39%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.86元，收報1.76元，升7.32%；正味集團（2147）創上市新高，見2元，收報1.89元，升1.61%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.66元，收報7.05元，跌5.37%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.29元，收報5.28元，升4.14%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.92元，收報3.82元，升0.53%；零跑汽車（9863）創上市新高，見48.4元，收報45.95元，升2%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.8元，收報11.7元，升1.21%；快手-W（81024）創上市新高，見65.75元，收報63.4元，升2.76%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見255.8元，收報254.6元，升0.71%；安踏體育（82020）創上市新高，見84.5元，收報83.2元，跌0.42%；美團-W（83690）創上市新高，見137.2元，收報136元，升1.8%；京東健康（86618）創上市新高，見54.3元，收報54.3元，升5.13%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見143元，收報141.4元，升0.86%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見91.9元，收報91.2元，升2.36%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.5元，收報1073.5元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.7元，收報16.7元，升0.18%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見3.67元，收報3.646元，升0.55%；藥師幫（9885）創上市新高，見52.6元，收報52.55元，升4.47%；361度（1361）創52周高，見4.53元，收報4.45元，升3.73%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.35元，收報2.31元，無升跌。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見176.3元，收報173.7元，升2.48%；攜程（9961）創52周高，見324.8元，收報318.4元，升2.25%；匯控（0005）創52周高，見65.5元，收報65.35元，升0.23%；。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.36元，收報1.44元，跌2.7%；世茂集團（0813）低見1.12元，收報1.12元，跌26.32%；普星能量（0090）低見0.39元，收報0.41元，升2.5%；中國智能健康（0348）低見0.065元，收報0.065元，跌18.75%；中國國家文化產業（0745）低見0.032元，收報0.032元，跌15.79%；恒盛地產（0845）低見0.022元，收報0.024元，跌4%；ＢＣ科技集團（0863）低見1.5元，收報1.56元，跌3.11%；久久王（1927）低見0.15元，收報0.15元，跌0.66%；信懇智能（1967）低見1.58元，收報1.62元，跌4.14%；浙商銀行（2016）低見2.24元，收報2.25元，跌1.75%。

創52周低，其中包括，中電光谷（0798）低見0.315元，收報0.315元，跌1.56%；中國再生能源投資（0987）低見0.134元，收報0.15元，升3.45%；四威科技（1202）低見0.76元，收報0.76元，跌2.56%；恒鼎實業（1393）低見0.27元，收報0.275元，無升跌；俊裕地基（1757）低見0.15元，收報0.17元，無升跌；高維科技（2086）低見0.61元，收報0.61元，跌12.86%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.011元，升10%。

異動股

上升異動股，包括，中生聯合（3332）收報0.27元，升56.98%；聯旺集團（8217）收報0.209元，升46.15%；融眾金融（3963）創52周高，見0.33元，收報0.33元，升42.86%；連成科技集團（8635）收報0.22元，升41.94%；開明投資（0768）收報0.035元，升34.62%；易居企業控股（2048）收報0.385元，升32.76%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.066元，升32%；中泛控股（0715）收報0.034元，升25.93%；萬馬控股（6928）收報0.83元，升23.88%；環球大通集團（8063）收報0.065元，升22.64%；帝國金融集團（8029）收報0.088元，升22.22%。

下跌異動股，包括，世茂集團（0813）創上市新低，見1.12元，收報1.12元，跌26.32%；信義能源（3868）創上市新低，見1.77元，收報1.9元，跌20.5%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.084元，跌19.23%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.065元，收報0.065元，跌18.75%；雅居樂（3383）收報1.13元，跌18.12%；悅達國際控股（0629）收報0.126元，跌16%；中國國家文化產業（0745）創上市新低，見0.032元，收報0.032元，跌15.79%；梁志天設計集團（2262）收報0.137元，跌15.43%；星光文化（1159）收報0.405元，跌14.74%。

 

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