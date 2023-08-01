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恒生銀行上半年多賺八成 第二次中期息派1.1元

恒生銀行（0011）公布截至今年6月底止中期業績，股東應得溢利按年升79%至98.27 億元；每股盈利增長83%至4.99元（2022 年上半年為每股港幣 2.73 元），派第二次中期股息每股港1.1元。

期內除稅前溢利增長71%至109.61億元，營業溢利108.58億元，按年升67%。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增29%，錄199.4億元。

於6月底，普通股權一級資本比率為16.8%，一級資本比率為18.5%，總資本比率為 20%，3個指標均較去年底有所上升。

淨利息收益率擴闊62個基點

期內淨利息收入錄151.91億元，按年升42%，淨利息收益率上升62個基點至2.09%，淨息差1.72%，升0.32個百分點。

恒生績前收報118.2元，跌0.4%，半日成交4830萬元。

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