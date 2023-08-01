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理文造紙半年少賺61%中期息削至0.025元 借貸成本增2.8倍

理文造紙（2314）公布，2023財年上半年少賺61.39%，至3.08億元，每股盈利為0.0715元，派中期息0.025元，較2022年中期息0.065元，按年削61.54%。

理文造紙指，盈利下跌主要是由於俄烏戰爭、高通脹及借貸利率持續上升等因素導致全球經濟增長持續放緩。上半年理文造紙的總借貸成本（包括租賃負債利息及資本化金額）3.58億元，較2022年中期０.94億元，按年增2.81倍，主要因期內銀行借貸金額及銀行貸款利率均有上升。

集團上半年總收入按年跌20.1%至122.07億元。集團指，雖然國外漿廠產能加速釋放，庫存持續攀升，紙漿供應有所緩解，帶動漿價回落。但受制於有限的消費意願，市場需求不振，行業仍處於去庫存週期，令集團盈利承壓。

上半年理文造紙的原料及製成品存貨周轉期分別為59日及22日，較去年底分別增12日及減少2日。

截至上半年，集團未償還銀行貸款為177.89億元，較2022年底的163.27億港元增加。截至上半年，集團持有銀行結餘及現金22.31億元，較2022年底的17.98億元增加。

由於擴充集團業務，集團的淨資本負債比率由2022年底的51%上升至2023財年上半年的53%。

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