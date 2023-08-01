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碧桂園澄清無配股計劃 雅居樂向市場「抽水」累內房再捱沽

藍籌內房碧桂園（2007）中午發澄清公告，指注意到有媒體報導有關建議配售公司新股份，謹此澄清，於公告日期（8月1日）並無就建議交易訂立最終協議，且公司現階段並不考慮配售新股。

今日IFR報道，根據投資者收到的信息，碧桂園取消了23.4億港元（3億美元）的股份配售計劃。獨家簿記行摩根大通通知投資者，午夜剛過交易就被取消。目前尚不清楚取消原因，但投資者被告知已獲足額認購。

IFR周一（7月31日）晚間報道，碧桂園將按每股1.3港元的固定價格初步配售18億股股份。

近期內房受中央開口救市，股債再次急升，當中雅居樂（3383）再次率先配股，該集團今早公布，以先舊後新方式配售3.46億股，配售價每股1.13元(較上日折讓約18.12%)，新股佔經發行股本約6.86%。集資淨額3.87億元，擬用作償還現有債項再融資及一般企業用途。

受配股消息影響，今日早市內房全線捱沽，昨復牌的世茂（0813）再跌26.32%，雅居樂跌18.12%、碧桂園跌6.96%、佳兆業（1638）跌8.33%、美的置業（3990）跌7.78%、富力（2777）跌7.41%、時代中國（1233）跌7.04%、龍光（3380）跌6.32%。

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