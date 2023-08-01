理文化工（0746）公布，截至今年6月底止中期純利為1.05億，按年下降88.3%。每股盈利為12.7港仙，同比下跌88.2%。董事會決議派每股5港仙中期股息，較去年同期少87%。以1手2000股計，每手可獲中期息100元。
期內收入為19.96億元，較去年同期跌38.6%。而毛利為4.4億，跌69.4%。毛利率為22.1%，按年大幅收窄22.2個百分點。淨利潤率為5.2%，亦跌22.2個百分點。
集團表示，內地防疫措施全面放寬，釋放因疫情抑壓的上游供應能力。加上疫情時製造業的庫存水平又普遍偏高，導致短期下游需求疲弱不利市況，導致化工產品等工業材料價格於低位徘徊。即使原材料價格過去數月已有明顯下降，但由於早前採購的原材料庫存需時消化，導致集團中期收入及毛利受壓。
集團展望，下半年將陸續推行自動化生產（Automated Production Control），以提高產量及節省成本，預期下半年會逐漸受惠於原材料的價格降幅，毛利率亦可望從低位回升。另外，集團繼續推售旗下住宅項目「昕悅溪」餘下單位。亦會繼續投入資源研發迎合市場發展的新型特種化工產品。
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