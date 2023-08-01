moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

信義玻璃：看好印尼市場 當地兩浮法玻璃廠明年第三季投產

信義玻璃（0868）近日據報於印尼建造石英砂加工廠，涉及金額或達115億美元。信義玻璃首席財務官兼公司秘書劉錫源回應，涉及金額達115億是指整個新能源產業參與下才有機會達到，信義玻璃僅是作為一個牽頭角色；信義玻璃執行董事李聖根表示，信義玻璃核心管理團隊，在較早前於成都大運會中與印尼總統會見，雙方簽訂諒解備忘錄（MOU），於印尼廖內省巴淡島(BATAM)發展一個「新能源產業工業園」。他指，現時合作處於初期階段，目前集團於項目中未確實其投資規模。

李聖根續指，很看好印尼市場，形容「印尼本身人口喺到」，集團常用的浮法玻璃原材料砂資源於當地亦很豐富，有利集團將來發展。另外，集團於印尼泗水及東爪哇確認兩條浮法玻璃廠正在興建，預計明年第三季度會投入生產，未來亦會建立汽車玻璃及建設玻璃生產線。

信義玻璃昨公布中期業績，純利跌至21.48億元，按年跌35%。李聖根表示，上半年浮法玻璃整體比較差，但內部數字顯示今年整體銷售量與去年相約，銷售價格於年初至7月份亦是在回暖中，目前第三季度出貨量及銷售額都是在比較好的情況，而整體成本如能源及原材料亦出現比較大下降趨勢。平均售價方面，今年第三季度會比起上半年有所改善，主要因天然氣發純鹼成本在第三季比起上半年有所下降。

被問到會否與同系上市公司一樣，增加在內地貸款額時，劉錫源指，信義玻璃人民幣貸款比例約為5%，表示未來會把人民幣貸款份額從單位數字提升至雙位數，實際情況要視乎貸款成本。他續指，集團本身的資金亦很充裕，公司目標仍是會把整體負債減少。

其他報道

理文化工上半年少賺88% 中期息削逾八成派5仙

【有片：埋身擊】恒生科指或突破全年高位 宜趁回調低買

經濟學家下調香港今年經濟增長預測

碧桂園澄清無配股計劃 雅居樂向市場「抽水」累內房再捱沽

半日沽空金額102億 比率13% 恒生中國企業沽空金額最多

理文造紙半年少賺61%中期息削至0.025元 借貸成本增2.8倍

恒指倒跌1點 北水轉流入 信義系績後重挫 雅居樂跌18%

匯豐中期列帳基準稅前盈升1.5倍 息0.1美元 擬斥20億美元回購

恒生銀行上半年多賺八成 第二次中期息派1.1元

鴻海據報計劃投資5億美元 印度設立兩零件廠

滬深三大指數半日個別發展 滬指3300點得而復失

原Twitter三藩市總部頂部X標誌被指強光擾民　據報已拆除

國泰再捲歧視風波 內地網民批空姐全程粵語：我已表明聽不懂

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日

內地PMI傳遞外部需求疲軟信息 離岸人民幣貶幅兩周最大 美匯見三周高

傳在印度投資15億港元建廠 富士康旗下子公司：無簽署任何投資協議

財新7月製造業PMI跌穿50 遜預期兼見半年低 新出口訂單大降

韓國7月出口續跌 半導體出口下降34%

美國去年審查286項外國投資交易 創紀錄新高

百勝中國：第二季多賺138% 派息0.13美元

恒指高開132點 科指升1.1% 碧桂園跌6% 雅居樂、世茂跌14%

雅居樂折讓18%配股籌3.8億元

港股ADR升132點 夜期高水269點 匯控恒生港燈等業績