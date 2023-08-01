信義玻璃（0868）近日據報於印尼建造石英砂加工廠，涉及金額或達115億美元。信義玻璃首席財務官兼公司秘書劉錫源回應，涉及金額達115億是指整個新能源產業參與下才有機會達到，信義玻璃僅是作為一個牽頭角色；信義玻璃執行董事李聖根表示，信義玻璃核心管理團隊，在較早前於成都大運會中與印尼總統會見，雙方簽訂諒解備忘錄（MOU），於印尼廖內省巴淡島(BATAM)發展一個「新能源產業工業園」。他指，現時合作處於初期階段，目前集團於項目中未確實其投資規模。
李聖根續指，很看好印尼市場，形容「印尼本身人口喺到」，集團常用的浮法玻璃原材料砂資源於當地亦很豐富，有利集團將來發展。另外，集團於印尼泗水及東爪哇確認兩條浮法玻璃廠正在興建，預計明年第三季度會投入生產，未來亦會建立汽車玻璃及建設玻璃生產線。
信義玻璃昨公布中期業績，純利跌至21.48億元，按年跌35%。李聖根表示，上半年浮法玻璃整體比較差，但內部數字顯示今年整體銷售量與去年相約，銷售價格於年初至7月份亦是在回暖中，目前第三季度出貨量及銷售額都是在比較好的情況，而整體成本如能源及原材料亦出現比較大下降趨勢。平均售價方面，今年第三季度會比起上半年有所改善，主要因天然氣發純鹼成本在第三季比起上半年有所下降。
被問到會否與同系上市公司一樣，增加在內地貸款額時，劉錫源指，信義玻璃人民幣貸款比例約為5%，表示未來會把人民幣貸款份額從單位數字提升至雙位數，實際情況要視乎貸款成本。他續指，集團本身的資金亦很充裕，公司目標仍是會把整體負債減少。
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