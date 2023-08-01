李聖根續指，很看好印尼市場，形容「印尼本身人口喺到」，集團常用的浮法玻璃原材料砂資源於當地亦很豐富，有利集團將來發展。另外，集團於印尼泗水及東爪哇確認兩條浮法玻璃廠正在興建，預計明年第三季度會投入生產，未來亦會建立汽車玻璃及建設玻璃生產線。

信義玻璃昨公布中期業績，純利跌至21.48億元，按年跌35%。李聖根表示，上半年浮法玻璃整體比較差，但內部數字顯示今年整體銷售量與去年相約，銷售價格於年初至7月份亦是在回暖中，目前第三季度出貨量及銷售額都是在比較好的情況，而整體成本如能源及原材料亦出現比較大下降趨勢。平均售價方面，今年第三季度會比起上半年有所改善，主要因天然氣發純鹼成本在第三季比起上半年有所下降。

被問到會否與同系上市公司一樣，增加在內地貸款額時，劉錫源指，信義玻璃人民幣貸款比例約為5%，表示未來會把人民幣貸款份額從單位數字提升至雙位數，實際情況要視乎貸款成本。他續指，集團本身的資金亦很充裕，公司目標仍是會把整體負債減少。

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