澳門7月份博彩毛收入達到167億澳門元，創下2020年1月以來最高。首7月累計為967.98億澳門元，累升263%。

內地正值暑期旅遊旺季，最新數據顯示，澳門6月入境訪客人數恢復到疫情前水平的71%。

澳門旅遊局局長文綺華表示，7月初酒店入住率達到89%，預計在暑假期間將維持在這一水平左右。

彭博對六家券商的調查結果顯示，澳門全年博彩收入可能恢復到疫情前水平的62%。

濠賭股目前隨大市向下，新濠國際發展（0200）現報8.12元，跌1.1%；美高梅中國（2282）現報10.28元，跌0.58%；澳博（0880）現報3.57元，跌0.83%；永利澳門（1128）現報8.05元，跌0.62%；銀河娛樂（0027）現報55.4元，跌2.12%；金沙中國（1928）現報29.35元，跌1.34%。

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