據該長達數分鐘片段顯示，遭欠薪的十多名前員工齊集在深圳寶能總部，在附近的私家車輛上貼上「還我工資」的紙條，多人一齊追打被保安保護的姚振華。

一名前員工曾將姚振華拉倒箍頸，最終姚振華由保安解圍，並攙扶進入一幢大樓內。

寶能近年不時傳出能欠薪的消息，今年6月便傳出寶能汽車，由今年4月初寶能汽車整體涉及欠薪人數達5659人，欠薪總額達1.3億元人民幣（下同）、社保欠繳9180萬元、公積金欠繳約6272萬元等。據指寶能資金鏈大約在2021年6月開始出現問題，當時已經開始工資不按時發放。

在欠薪的同時，據內媒多次報道，寶能系資產被處置或司法拍賣，當中包括深圳寶能城花國酒店便被拍賣，起拍價约4.12億元，評估價約5.88億元。另有包括深圳龍崗寶能科技園等多個抵押物和質押物亦被處置。

不過作為內地資本大鱷的姚振華卻又同時斥至少10億增持南玻A（深000012）而惹來爭議，是否一邊欠薪一邊以資本「野蠻人」的身份入駐南玻A。

至於近日最熱門的「中炬高新」爭奪案，亦開始惹來監管方的關注，上交所曾針對作為實控人的寶能系旗下「中山潤田」發監管工作函，要求作為大股東的中山潤田通過媒體向市場發布有關於上市公司的信息時，應當審慎客觀，避免對市場和投資者產生誤導。此外，上市公司大股東應當遵守信息披露原則要求，不得濫用上市公司信息披露渠道，發布不符合相關信息披露內容和格式要求的公告。

事關中炬高新的監事會曾在7月衫要求召開股東大會，提議罷免四位寶能系的派駐董事，寶能系旗下「中山潤田」則發聲明指中炬高新的國資股東「中山火炬集團」涉嫌虛假訴訟、操縱證券的重大犯罪行為，導致中炬高新及股東、廣大投資者（約6.7萬名）約500億元巨額經濟損失。

同時此次內鬥更曾爆出姚振華上月19日曾欲到中炬高新總部內視察被拒諸門外等。

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