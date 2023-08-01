戶戶送舉辦「外送專員感謝週2023」，即日起至8月11日，戶戶送將為外送專員提供一系列特別禮品及獎賞，總值超過100萬元，以表揚外送專員一直以來的貢獻。戶戶送亦宣布與本地車房及Shell合作，提供獨家折扣優惠，預計每年可為外送專員節省高達700萬港元。
戶戶送團隊將走訪全港14個地區，為他們送上總值100萬港元的特別奬賞，當中包括戶戶送現金券、商戶優惠券、免費飲品及外送裝備配件等。戶戶送希望向外送專員表達衷心謝意，同時與他們交流，讓他們表達意見。
是次活動贊助商戶包括維他、Shell、頭盔王、麥當勞、富衛、吉野家、牧羊少年、J.CO Donuts＆Coffee及PizzaExpress等戶戶送合作伙伴。
另外，根據戶戶送去年一項調查顯示，外送專員每月平均花費1,000元進行電單車維修。為減輕外送專員的經濟負擔，戶戶送宣布與香港多間車房合作，為外送專員提供高達50％折扣的電單車維修優惠，當中包括更換輪胎，購買配件，更換機油等，預計在未來12個月可為外送專員節省高達600萬元。
戶戶送早於前年開始便與Shell攜手合作，為外送專員提供高達30％指定燃油折扣，並在2022年為外送專員節省逾80萬港元。由即日起，戶戶送將擴大與Shell的合作，提供更吸引的燃油優惠，進一步協助外送專員節省燃油開支。
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