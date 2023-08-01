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匯控升RoTE目標 市場料全年派息可超疫前

匯控基於環球政策利率市場目前預示的趨勢，將今明兩年有形股本回報率（RoTE）指引，由至少12%提升至約15%，派息率定為50%不變。匯控行政總裁祈耀年過去以RoTE 12%和派息率50%計算，全年股息可回到0.51美元的疫前水平，問及新指引是否意味今年派息有望高於0.51美元，祈耀年表示不能給予指引，但可留意市場如何基於15%回報率作出股息預測。據摩根士丹利報告，該行預期今年和明年每股股息，均為0.66美元。

匯控中期列帳基準稅前盈升1.5倍 息0.1美元 擬斥20億美元回購

匯控上周完成20億美元回購後，公布再推出20億美元回購，為2016年匯控開始股份回購以來金額最高的一年，並表示2023年及以後的進⼀步回購，將視乎是否有適當的資本⽔平⽽定。對於是否預示今年仍會加碼回購，財務總監艾橋智表示該行有志向在今年和明年作一系列的連續回購，但會按季作出回檢視，視乎資本產生的能力，他又指目標在3個月內完成今次回購，即與今年5月公布的回購同樣。

匯控鑑於⽬前市場對全球央⾏利率的共識，今年淨利息收益全年指引由至少340億美元，提升至350億美元以上。艾橋智指上季港元拆息均按季上升98點子，對該行利息收入正面，7月美國加息後，港元拆息進一步正常化上升。他預期美國還有機會再加息一至兩次，英鎊仍有小量加息空間，至明年底前則會減息，他們在利率下降時，對淨息差的敏感度會較低。

對於加息周期後的增長，祈耀年指減息時孳息曲線雖然會回落，但不會回到3年前疫情期間的超低息環境，而減息帶動經濟增長，雖然利率下降但貸款需求會有所增長，相信淨利息收入可以改由貸款量帶動上升。此外，該行已積極增長其他收入來源，商業銀行在今年首6個月手續費收入按年增長6%，而過去兩年他們亦積極投資香港和亞洲財富管理業務，過去12個月淨新增投資資產上升750億美元。

 

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