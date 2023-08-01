而昨日中國恒大再次公布清盤呈請聆訊獲批延期至10月30日，已是第五次延期。中國恒大自2022年3月下旬起停牌至今，距離聯交所規定的停牌18個月死線僅餘不足兩個月。而按聯交所的復牌指引，恒大必需解除或撤銷該清盤呈請後，才能復牌及免卻除牌危機。

集團的境外債務重組方面，此前中國恒大已公告，高等法院、開曼群島大法院及英屬維京群島東加勒比最高法院轄下高等法院已准許恒大在8月22日、23日舉行債權人會議，就境外債務重組方案進行投票，意味未來20多天，境外債權人將權衡是否接受恒大提出的重組方案。

恒大汽車（0708）日前公布兩年業績，2021年及2022年年度業績，分別錄得562億元（人民幣、下同）及276億元虧損，兩年累虧近840億元不派息，獨立核數師表示，分別對兩份財報不發表結論，因為與持續經營有關的多種不確定性，以及有關期初結餘及比較資料的適當審核憑證不足。

恒大物業（6666）則在6月公布2021年及2022年度業績，分別錄得全年淨虧損為3.16億元及淨利潤14.8億元，並指正向中國恒大追討134億被挪用資金。

恒大則於7月中披露，2021年及2022年年度業績，分別虧損4760.35億元（人民幣，下同）及1059.14億元，即共虧損5819.49億元，累計兩年度錄得負資產高達5990.74億元，截至2022年度底，負債達24,374.12億元。

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