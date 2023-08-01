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澳門在建及設計中酒店房新增逾5000間 相當於現有總數12%

根據澳門土地工務局最新數據顯示，當地第𠄞季在建中酒店項目有9個，可提供3732間客房，套房建築面積達21.3萬平方米；在設計階段的酒店項目亦有8個，共可提供1308間客房，建築面積亦有6.1萬平方米。新增的酒店房間多達5040間，相當於現成酒店的11.9%。

兩組數據合算，未來澳門連同在建中及在設計中的酒店，將新增17間酒店，合計5040間客房。以該局提供的第二季數據進一步顯示，在建中的酒店有7間位於澳門半島，另有2間位於路氹。至於在設計階段的酒店，則分別有7間位於澳門半島，氹仔及路環各佔1間。

按澳門統計暨普查局的統計資料，截至今年6月份，全澳門共營運4.21萬間酒店客房。若按前述潛在新增的酒店客房數目計，未來新增酒店房間數目的幅度達11.9%，酒店房間數目將達4.71萬間。

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