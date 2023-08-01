兩組數據合算，未來澳門連同在建中及在設計中的酒店，將新增17間酒店，合計5040間客房。以該局提供的第二季數據進一步顯示，在建中的酒店有7間位於澳門半島，另有2間位於路氹。至於在設計階段的酒店，則分別有7間位於澳門半島，氹仔及路環各佔1間。

按澳門統計暨普查局的統計資料，截至今年6月份，全澳門共營運4.21萬間酒店客房。若按前述潛在新增的酒店客房數目計，未來新增酒店房間數目的幅度達11.9%，酒店房間數目將達4.71萬間。

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