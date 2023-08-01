本港上周跟隨美國加息，恒生銀行（0011）行政總裁施穎茵表示，下半年市場未預期會有貨幣寛鬆因素，料淨息差（NIM）仍有溫和的上升空間。她認為明年則太早去下結論，不過她提到「若有任何的放寛，將會是2024年的事」，屆時壓力會在本港拆息（HIBOR）上。
恒生銀行財務總監蘇雪冰補充，本港拆息升近日至5厘以上高位，不過上半年拆息曾回落至2.5厘水平，有一定波動，銀行的淨利息收入需視乎拆息水平會否維持高位，以及銀行存息會否有激烈競爭，但料今年全年淨利息收入會較去年有所增長。
至於恒生預期信貸損失及其他信貸減值提撥（ECL）按年減少8%至19.24億元。施穎茵指，該行對內房的撥備相對審慎保守，亦已根據現時的情況作出適當撥備。不過展望下半年，仍有一些不確定性，除內房之外，經濟復蘇亦需時間整合。但她相信今年整體撥備會較去年減少，加上內地已有不少政策陸續推出，力度亦有增加，料對經濟有正面支持。
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