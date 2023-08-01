恒指午後一度失守20000點關，收市重回其上，成交減少25%，但仍高於1300億元，北水南水均流入，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）成交105.52億元及85.28億元，為成交金額最多首兩名。

恒指今早高開132點，高位升252點，低位跌187點，高低波幅439點。通訊服務、信息技術、地產、必需消費品股推低大市。上升股份比例為25%，下跌為37.42%，無升跌為37.57%。

恒指收市跌67點或0.34%，報20011點，大市成交金額1351億元，較上日減少25.95%，是7月27日1135.64億元成交後最少；國指跌44點或0.65%，報6854點。恒生科技指數收報4538點，跌0.26%。

藍籌股成交金額557.92億元，佔大市成交41.29%；科指成份股成交金額346.06億元，佔大市成交25.61%；國指成份股成交金額487.82億元，佔大市成交36.1%。

24隻雙櫃台股，總成交1.42億元人民幣，相當於約1.54億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.87%，至117.61億元，佔大市成交8.99%。牛熊證成交金額43.91億元，減少30.12%；窩輪成交金額73.69億元，減少6.29%。

建行（0939）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，53隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升2.56%，收報90.3元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌10.12%，收報7.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.8元，升2.78%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.2元，跌4.72%。

恒指、科指均續高於主要平均線，及跌穿上日低位。

北水南下合計淨流入94.8億元，終止單日流出，淨流入金額是7月24日97.96億元後最多。南水北上合計淨流入48.54億元人民幣，較上日減少48.06%，連續第6日流入，累計流入538.5億元。

午後消息股表現

匯控（0005）升RoTE目標 市場料全年派息可超疫前。中期列帳基準稅前盈升1.5倍 息0.1美元 擬斥20億美元回購。收報66.3元，升1.69%。曾升最多2.3%，是6月2日後最大升幅，高見66.7元，是2019年5月15日66.85元後最高。收市報66.3元，是2019年5月15日後收市新高，當日報66.7元。連升2日，累計升1.50元，對上一次連升2日是2023年7月26日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2023年1月16日。

澳門7月博彩毛收入勝預期 升40倍。濠賭股部分轉升，新濠國際發展（0200）收報8.3元，升1.1%。美高梅中國（2282）收報10.44元，升0.97%。澳博（0880）收報3.62元，升0.56%。永利澳門（1128）收報8.08元，跌0.25%。銀河娛樂（0027）收報56元，跌1.06%。金沙中國（1928）收報29.65元，跌0.34%。

理文化工（0746）上半年少賺88% 中期息削逾八成派5仙。收報4元，跌4.53%。

理文造紙（2314）半年少賺61%中期息削至0.025元 借貸成本增2.8倍。收報2.65元，跌1.85%。

恒生銀行（0011）上半年多賺八成 第二次中期息派1.1元。收報115.7元，跌2.53%。

今早及隔晚消息股表現

雅居樂（3383）折讓18%配股籌3.8億元。收報1.13元，跌18.12%。

361度（1361）發盈喜，料中期多賺逾25%。創52周高，見4.53元，收報4.41元，升2.8%。

碧桂園（2007）據報取消23.4億元配股計劃。收報1.46元，跌7.59%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.79元，升2.6%。港燈－ＳＳ（2638）收報4.82元，跌0.62%。盈大地產（0432）收報0.36元，無升跌。

藥明康德（2359）上半年多賺近一成半，不派中期息。收報79.1元，升7.55%。

信義玻璃（0868）中期純利倒退35%，派中期息26仙。收報12.24元，跌4.97%。

和黃醫藥（0013）在港上市以來首次扭虧，賺近13.8億不派息。收報23.75元，升3.26%。

快手（1024）盈喜，料上半年扭虧為盈賺不少於5.6億元人幣。收報68元，升1.19%。

信義光能（0968）信義能源（3868）中期純利均倒退。信義光能收報7.55元，跌10.12%。信義能源（3868）創上市新低，見1.77元，收報1.9元，跌20.5%。

深圳國際（0152）盈警，料上半年盈利大跌最多95%。收報6.56元，跌10.14%。

數字王國（0547）料上半年除稅前虧損擴大至最多1.45億元。收報0.223元，跌3.46%。

太平洋航運（2343）半年純利跌八成，派中期息6.5港仙。收報2.27元，跌10.28%。

恒隆（0101）陳啟宗：料內地零售租務全年單位數增長，香港零售租務維持升勢。收報11.3元，跌6.61%。

艾德韋宣集團（9919）發盈喜，料上半年轉盈賺4000萬元。收報1.32元，升1.54%。

華寶國際（0336）轉虧為盈，料上半年最少錄2.38億人幣稅前利潤。收報3.32元，跌0.9%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.4元，收報46元，升2.11%；飛思達科技（1782）創上市新高，見12.84元，收報12.7元，升7.63%；達力普控股（1921）創上市新高，見4元，收報4元，升7.82%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.92元，收報1.8元，升9.76%；正味集團（2147）創上市新高，見2元，收報1.83元，跌1.61%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見7.66元，收報6.94元，跌6.85%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.29元，收報5.29元，升4.34%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.92元，收報3.8元，無升跌；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.8元，收報11.7元，升1.21%；快手-W（81024）創上市新高，見65.75元，收報62.65元，升1.54%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見255.8元，收報253.2元，升0.16%；安踏體育（82020）創上市新高，見84.5元，收報82.15元，跌1.68%；美團-W（83690）創上市新高，見137.2元，收報134元，升0.3%；京東健康（86618）創上市新高，見54.3元，收報52.9元，升2.42%；百度集團-SW（89888）創上市新高，見143元，收報139.9元，跌0.21%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見91.9元，收報90.2元，升1.23%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.9元，收報1073.9元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.75元，收報101.75元，升0.05%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.72元，收報16.7元，升0.18%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見3.67元，收報3.608元，跌0.5%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.45元，收報510.45元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見532元，收報532元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.35元，收報161.35元，升0.03%；藥師幫（9885）創上市新高，見53.8元，收報53.45元，升6.26%；361度（1361）創52周高，見4.53元，收報4.41元，升2.8%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，無升跌；東亞銀行（0023）創52周高，見12.36元，收報12.3元，升2.84%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見176.3元，收報171.6元，升1.24%；攜程（9961）創52周高，見324.8元，收報318元，升2.12%；匯控（0005）創52周高，見66.7元，收報66.3元，升1.69%；。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.36元，收報1.61元，升8.78%；世茂集團（0813）低見1.06元，收報1.06元，跌30.26%；普星能量（0090）低見0.39元，收報0.405元，升1.25%；中國智能健康（0348）低見0.064元，收報0.064元，跌20%；中國國家文化產業（0745）低見0.032元，收報0.035元，跌7.89%；永恒策略（0764）低見0.056元，收報0.057元，跌10.94%；恒盛地產（0845）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；ＢＣ科技集團（0863）低見1.5元，收報1.61元，無升跌；雲能國際（1298）低見0.6元，收報0.65元，跌26.97%；濠江機電（1408）低見0.176元，收報0.18元，跌8.16%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見0.62元，收報0.73元，升12.31%；山水水泥（0691）低見0.93元，收報0.95元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；麗新國際（0191）低見1.32元，收報1.32元，跌2.22%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，無升跌；力寶（0226）低見1.67元，收報1.67元，跌0.6%；太興置業（0277）低見2.8元，收報2.8元，跌3.45%；世紀城市國際（0355）低見0.241元，收報0.246元，跌3.53%；大中華金融（0431）低見0.108元，收報0.11元，跌5.98%。

異動股

上升異動股，包括，中生聯合（3332）收報0.265元，升54.07%；象興國際（1732）收報0.305元，升45.24%；迅捷環球控股（0540）收報0.16元，升39.13%；易居企業控股（2048）收報0.4元，升37.93%；聯旺集團（8217）收報0.197元，升37.76%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.068元，升36%；中泛控股（0715）收報0.036元，升33.33%；開明投資（0768）收報0.034元，升30.77%；奇士達（6918）收報0.82元，升30.16%；智紡國際控股（8521）收報0.315元，升28.05%；連成科技集團（8635）收報0.198元，升27.74%。

下跌異動股，包括，世茂集團（0813）創上市新低，見1.06元，收報1.06元，跌30.26%；雲能國際（1298）創上市新低，見0.6元，收報0.65元，跌26.97%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.078元，跌25%；金慧科技（8295）收報0.068元，跌21.84%；信義能源（3868）創上市新低，見1.77元，收報1.9元，跌20.5%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.064元，收報0.064元，跌20%；雅居樂（3383）收報1.13元，跌18.12%；毅高國際控股（8218）收報0.171元，跌17.79%；悅達國際控股（0629）收報0.125元，跌16.67%。

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