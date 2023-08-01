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港6月零售按年升19.6% 勝預期 

政府統計處公布，香港今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年升19.6%，勝市場預期的升19.1%，累計連升7個月。扣除價格變動後，今年6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升17.5%，較市場預期的升17.8%為低。

今年上半年合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升20.7%；總銷貨數量就升18.9%。

今年6月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.7%，其銷售價值的臨時估計為22億元，按年下跌3.3%。

按零售商主要類別計，今年6月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升64.3%；其他未分類消費品升20.5%；服裝升34.2%；食品、酒類飲品及煙草升6.6%；百貨公司貨品升4.2%；藥物及化妝品升49.4%；電器及其他未分類耐用消費品升11.3%；汽車及汽車零件升24.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升26.1%；中藥升17.1%；書報、文具及禮品升19.3%；以及眼鏡店升29.9%。

另外，今年6月超級市場貨品的銷貨價值跌3.5%；燃料跌19.1%；以及傢具及固定裝置跌6.4%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及正面消費氣氛，零售業總銷貨價值6月按年繼續明顯上升。發言人又指，零售銷售的前景維持良好，訪港旅客人數料於未來數月進一步上升。同時，勞工市場情況改善和政府多項鞏固經濟復蘇動力的措施，例如發放消費券，應為本地消費需求提供支持。

 

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