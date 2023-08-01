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恒生：高息累商業客戶借貸需求 料定存息率不會再有激烈競爭

香港第二季按年增長1.5%遜於預期，恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵表示，香港第二季經濟增長動力放緩，香港零售支出雖有所放緩，但仍維持增長動力。服務業方面會受惠於旅遊，惟入境旅客未回復至疫情前水平，但仍對香港經濟抱審慎樂觀態度。

相關報道：恒生：料下半年淨息差有溫和上升空間 全年撥備將較去年減少

定存息率走勢方面，施穎茵指宏觀經濟有不穩定性及波動性，利率高企影響商業客戶借貸需要，在貸款預支方面下半年維持一定壓力，不會有很顯著的上升。恒生銀行財務總監兼執行董事蘇雪冰則指，定存息率視乎市場資金需求，由於貸款市場尚未復蘇至疫情前水平，依然呈疲弱狀態，料定存不會在行內再有激烈競爭。

施穎茵補充，恒生會以策略性分層，不會以高息增加市場份額，希望保持吸引力的同時，平衡淨利息收入增長，利於銀行發展。

被問到銀行近期使用折現𥦬使用的情況，蘇雪冰則回應，金管局對銀行流動性覆蓋率為100%，但恒生銀行流動性覆蓋率達230.6%，認為恒生流動性為足夠，不需使用折現窗去解決流動性問題。

 

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