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惠譽：料金沙中國後年恢復派息 維持金沙一系長期發行人BB+評級

評級機構惠譽發表最新報告指，確定拉斯維加斯金沙（或美國金沙）（美：LVS）、金沙中國（1928）及濱海灣金沙的長期發行人BB+評級，同時亦確定濱海灣金沙有擔保債的BBB-/RR2評級、拉斯維加斯金沙及金沙中國的無擔保債BB+/RR4評級。該行指，這主要反映澳門市場較疫情前出現強勁反彈、新加坡市場有突出表現。其更預期美國金沙及金沙中國會相繼於今年第三季及後許恢復派息。

惠譽更指，拉斯維加斯金沙有望重回投資級別的評級，當中已經反映了中國經濟轉弱甚至監管上出現轉變，以至在澳門市場面對更多新開業項目及擴充設施的競爭。該行續指，拉斯維加斯金沙上半年超過預期，並估計今年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）槓桿比達4倍，淨EBITDA槓桿比達2.2倍，料可預測的維度去推算，總槓桿比率會降至低的3倍水平。其預期第三季拉斯維加斯金沙重新派發季度息0.2美元，每年估計約派息6億美元，另金沙中國有望在2025年恢復派息，料有助槓桿比率降低。

惠譽預期拉斯維加斯不會回購，反而會借助強的自由現金流及高的現金水平，直接回饋股東。

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