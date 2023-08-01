隨著行使燃料價格調整條款賬變動等多個元素後，可分派收入重回正數6.45億元，港燈董事會作酌情調整的金額只需額外增加7.63億元，便可以將可供分派收人達14.08億元。酌情調整金額相比去年同期的28.82億元，按年大減73.53%。

該集團期內已付的資本支出為24.07億元，按年減少20.58%。撇除合營的海上液化天然氣接收站的資本開支，則為16.78億元。截至6月底止，其向外貸款總額亦破紀錄達520.54億元；淨負債為517.75億元，淨負債對淨總資本比率為51%。銀行結存及現金則只有2.79億元，較去年底減少0.46億元。

港燈指，過去近30年來從未發生大規模停電。然而在今年4月19日卻發生一宗極為罕見的事故，令他們深感遺憾，當日約4.4萬名客戶受到電力供應中斷約33至48分鐘的影響。其已在事後立即成立委員會徹底調查事故，之後向政府提交調查報告及向公眾發表調查結果，並提出改善措施建議，以避免同類事件再次發生。

在新建機組方面，該集團旗下的L12機組預計於2024年初投入商業運作。另其已為過半客戶共安裝逾30.3萬套智能電表，旗下12 個免費電動車充電站提供逾2.5萬次充電服務。其「上網電價計劃」亦在期內完成90項電網接駁工程，同時亦已經批准105項電網接駁申請。其亦預期，今年餘下的月份，燃料調整費有望繼續回落。

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