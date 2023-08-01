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英國7月製造業PMI降至45.3 較初值高0.3

S&P Global公布7月英國製造業採購經理指數，從6月的46.5下降至45.3，早前公布的初步數據為45。上年同月為52.1。全球經濟疲軟打擊出口需求，產出和新訂單快速下降，投入品價格連續第三個月下跌。

英國英國特許採購與供應學會首席經濟學家John Glen表示，隨著產出突然下降，製造業前景於7月再次突然變得黯淡，是疫情以來最差，新增職位及就業水平均出現萎縮。

John Glen表示，對海外訂單跌至去年11月以來最低感到驚訝，因環球市場活動已出現改善跡象，另外，本地勞動力枯竭，亦壓抑來自歐元區的訂單。

John Glen表示，部分材料成本仍然上升，但更多的材料已因需求疲弱、運輸時間連續六個月改善，價格已大幅下降，未來幾個月市售商品或會降價。

John Glen表示，總體而言，復蘇似乎已經停滯。擔憂進一步加息導致借貸成本上升，客戶不願購物，不過，調查受訪者對未來12個月仍充滿信心。

 

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