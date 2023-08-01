祈耀年表示，會繼續監察內房行業情况，目前政府已推出一些正面政策，但仍然視乎買家需求回復，推動房地產銷售，為發展商帶來現金流，目前仍是相對具挑戰性的旅程。財務總監艾橋智則指，他們持續降低相關風險，今年上半年降低了13億美元的風險敞口，他們對內房行業續持審慎取態。

上半年匯控預期信貸損失為13.45億美元，按年上升25.23%，祈耀年指出今年上半年ECL是極低的水平，上半年ECL佔客⼾貸款總額平均值百分比26基點，低於今年全年指引的40點子，認為是正面的表現，對ECL按季增長不感到擔心。

路透社報導，英國審慎行為局（FCA）要求匯控等9間英國銀行，需在8月底前向當局證為為何部分存款利率偏低，否則監管當局會採取行動。報道指自去年1月至今年5月期間， 9大銀行只將英倫銀行加息幅度的28%，向簡易存款戶口利率轉移。

祈耀年回應指，相信該行儲蓄和按揭利率，已為客戶提供公平和適當的定價，亦因應不同利率年期，已擁有一系列良好的儲蓄產品。他們不會基於監管干預設定利率定期。他舉例指，其英國兩年定期儲蓄利率為5.1厘，向現存客戶提供兩年定息按揭利率為5.53厘，銀行有不錯息差之餘，亦是合適的定價。

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