moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯控次季錄3億美元內房撥備 祈耀年：仍在滿意水平

匯控（0005）第二季預期信貸損失（ECL）為9.13億美元，按季增加1.11倍，其中包括3億美元中國內地商⽤物業⾏業的提撥，以及主要為英國工商金融業務的3億美元提撥。行政總裁祈耀年表示，內房相關撥備主要為記賬在香港的離岸貸款，他對相關撥備仍感到滿意。

祈耀年表示，會繼續監察內房行業情况，目前政府已推出一些正面政策，但仍然視乎買家需求回復，推動房地產銷售，為發展商帶來現金流，目前仍是相對具挑戰性的旅程。財務總監艾橋智則指，他們持續降低相關風險，今年上半年降低了13億美元的風險敞口，他們對內房行業續持審慎取態。

上半年匯控預期信貸損失為13.45億美元，按年上升25.23%，祈耀年指出今年上半年ECL是極低的水平，上半年ECL佔客⼾貸款總額平均值百分比26基點，低於今年全年指引的40點子，認為是正面的表現，對ECL按季增長不感到擔心。

路透社報導，英國審慎行為局（FCA）要求匯控等9間英國銀行，需在8月底前向當局證為為何部分存款利率偏低，否則監管當局會採取行動。報道指自去年1月至今年5月期間， 9大銀行只將英倫銀行加息幅度的28%，向簡易存款戶口利率轉移。

祈耀年回應指，相信該行儲蓄和按揭利率，已為客戶提供公平和適當的定價，亦因應不同利率年期，已擁有一系列良好的儲蓄產品。他們不會基於監管干預設定利率定期。他舉例指，其英國兩年定期儲蓄利率為5.1厘，向現存客戶提供兩年定息按揭利率為5.53厘，銀行有不錯息差之餘，亦是合適的定價。

 

其他報道

吉利汽車旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛

周生生發盈喜 半年多賺70至80%

英國7月製造業PMI降至45.3 較初值高0.3

港燈上半年盈利按年增近一成達9.82億 每單位分派維持0.1594元

理想汽車上月交付新車突破3萬 增逾2倍

惠譽：料金沙中國後年恢復派息 維持金沙一系長期發行人BB+評級

恒生：高息累商業客戶借貸需求 料定存息率不會再有激烈競爭

Meta據報最快下月推AI聊天機械人　提供搜尋功能及推薦

全日沽空金額239億 比率17% 盈富沽空增1倍 比率56%

港6月零售按年升19.6% 勝預期 

恒指收市跌67點守住20000關 盈富成交重返榜首 北水轉流入 匯控升兩日

恒生：料下半年淨息差有溫和上升空間 全年撥備將較去年減少

澳門在建及設計中酒店房新增逾5000間 相當於現有總數12%

多個人工智能生成內容App在蘋果下架 涉數據獲取不夠規範