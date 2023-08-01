金管局今日公布本年第二季「中小企貸款狀況調查」結果。調查顯示，中小企信貸狀況大致保持穩定，沒有明顯跡象顯示有廣泛壓力。關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，78%認為銀行在本年第二季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的85%。22%則認為銀行的有關取態「較困難」，高於前一季的15%。
在已獲批貸款的受訪者中，82%表示銀行在本年第二季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，較前一季的79%高3%。18%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的21%低3%。調查中貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。
有關中小企新貸款申請，4%受訪者表示曾於本年第二季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，較前一季結果89%低2%；表示申請不成功的受訪者佔13%，較前一季的結果11%低2%。值得留意的是，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及4%，調查結果容易出現較大波動。
上述調查由金管局委託香港生產力促進局按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企。
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