政府統計處公布，香港今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年升19.6%，勝市場預期。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，今年上半年零售銷售增長20.7%，主要因去年同期香港仍未通關，沒有旅客訪港，令基數較低。他又指，今年4至6月均呈現溫和增長，6月作為傳統零售淡季，零售總值亦較4、5月為低，若與2018年6月的337億元相比，零售額仍相差一成。
他指出，今年是疫情後首個暑假，根據會員調查，7成半會員認為7月生意將有單位至中雙位數增長，主要來自旅客相關的類別，包括健康食品及個人護理用品等。
消費券方面，他表示，政府於7月16日派發消費券，亦令本地消費者更有意欲購物，帶動7月出現溫和增長。調查發現，近八成公司認為，與派發前一周相比生意有單位數至中雙位數增長，但生意較上次4月派發消費券為低。
羅振邦認為，現時內地客更著重體驗式旅遊，預計需要1年時間零售市道才全面復蘇，協會料全年零售將錄得低雙位數增長，但與2018年疫情前仍有一定距離。
其他報道
港燈上半年盈利按年增近一成達9.82億 每單位分派維持0.1594元
惠譽：料金沙中國後年恢復派息 維持金沙一系長期發行人BB+評級
全日沽空金額239億 比率17% 盈富沽空增1倍 比率56%
恒指收市跌67點守住20000關 盈富成交重返榜首 北水轉流入 匯控升兩日