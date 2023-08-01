他指出，今年是疫情後首個暑假，根據會員調查，7成半會員認為7月生意將有單位至中雙位數增長，主要來自旅客相關的類別，包括健康食品及個人護理用品等。

消費券方面，他表示，政府於7月16日派發消費券，亦令本地消費者更有意欲購物，帶動7月出現溫和增長。調查發現，近八成公司認為，與派發前一周相比生意有單位數至中雙位數增長，但生意較上次4月派發消費券為低。

羅振邦認為，現時內地客更著重體驗式旅遊，預計需要1年時間零售市道才全面復蘇，協會料全年零售將錄得低雙位數增長，但與2018年疫情前仍有一定距離。

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