在醫藥研發業務方面，該集團旗下治療黑色素瘤的專有多價疫苗seviprotimut-L，期望在可行情況下盡快展開第三階段關鍵臨床研究。同時，現時亦進行多個處於發現期及臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段。加拿大附屬公司WEX Pharmaceuticals Inc.正研發以河豚毒素為基礎的鎮痛藥物Halneuron，於適當時間啟動獲美、加衛生部批准的針對化療引致神經痛症之第三階段臨床試驗。

該集團營運中保健產品業務方面，溢利按年增長14%，賺1.55億元。農業相關業務之溢利較去年同期增加32%，賺1.59億元。其有信心，下半年度業務營運將保持動力，進一步收復疫情期間的失地，惟利率上升將繼續對整體溢利增長帶來挑戰。

長江生命負債淨額對總資本淨額比率約54.18%，流動負債淨值則按年有大幅改善，只餘3921.3萬元。

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