長江生命科技（0775）公布6月底止中期業績，期內雖然農業相關業務及保健產品業務的溢利業績較佳，按年增長22%，但是受到加息導致財務成本高企影響，致整體溢利大幅受壓，股東應佔溢利按年跌43%，只有3700萬元，不派中期息。
在醫藥研發業務方面，該集團旗下治療黑色素瘤的專有多價疫苗seviprotimut-L，期望在可行情況下盡快展開第三階段關鍵臨床研究。同時，現時亦進行多個處於發現期及臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段。加拿大附屬公司WEX Pharmaceuticals Inc.正研發以河豚毒素為基礎的鎮痛藥物Halneuron，於適當時間啟動獲美、加衛生部批准的針對化療引致神經痛症之第三階段臨床試驗。
該集團營運中保健產品業務方面，溢利按年增長14%，賺1.55億元。農業相關業務之溢利較去年同期增加32%，賺1.59億元。其有信心，下半年度業務營運將保持動力，進一步收復疫情期間的失地，惟利率上升將繼續對整體溢利增長帶來挑戰。
長江生命負債淨額對總資本淨額比率約54.18%，流動負債淨值則按年有大幅改善，只餘3921.3萬元。
其他報道
調查：次季22%中小企認為銀行批核貸款取態「較困難」 高過首季
港燈上半年盈利按年增近一成達9.82億 每單位分派維持0.1594元
惠譽：料金沙中國後年恢復派息 維持金沙一系長期發行人BB+評級
全日沽空金額239億 比率17% 盈富沽空增1倍 比率56%
恒指收市跌67點守住20000關 盈富成交重返榜首 北水轉流入 匯控升兩日
澳門在建及設計中酒店房新增逾5000間 相當於現有總數12%
寶能系姚振華疑遭欠薪前員工追打 員工高叫「欠薪兩年不犯法嗎？」
戶戶送舉辦「外送專員感謝週」 向外送專員送出100萬元特別獎賞