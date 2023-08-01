盈科大衍地產（0432）公佈，截至本年6月30日止六個月之未經審核綜合業績，綜合營業虧損減少至2,100 萬元，股東應佔虧損2.21億元，較去年同期3.36億元有所收窄。每股基本虧損為10.85仙，不派中期息。
公司期内綜合收入為4.52億元，較按年2.71億元增加67%。綜合毛利為3.06億元，按年上升103%；毛利率為68%，按年升19個百分點。
集團指，綜合收入增加及營業虧損減少主要是因日本北海道二世古的酒店業務，及四季康樂活動業務的收入增加，以及確認泰國攀牙省第 1A 期一幢別墅的銷售額。盈大地產表示，憑藉主動積極的發展方針，有信心能在日本及印尼市場為公司實現可持續增長，在泰國的物業發展及高爾夫球業務，以及香港正在興建的物業發展項目，均有望為集團帶來增長動力；對香港、日本、印尼和泰國的地產市場依然充滿信心。
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