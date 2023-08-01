公司期内綜合收入為4.52億元，較按年2.71億元增加67%。綜合毛利為3.06億元，按年上升103%；毛利率為68%，按年升19個百分點。

集團指，綜合收入增加及營業虧損減少主要是因日本北海道二世古的酒店業務，及四季康樂活動業務的收入增加，以及確認泰國攀牙省第 1A 期一幢別墅的銷售額。盈大地產表示，憑藉主動積極的發展方針，有信心能在日本及印尼市場為公司實現可持續增長，在泰國的物業發展及高爾夫球業務，以及香港正在興建的物業發展項目，均有望為集團帶來增長動力；對香港、日本、印尼和泰國的地產市場依然充滿信心。

其他報道

【久利生專欄】香港加碼消費 帶旺深圳經濟？

長江生命受加息影響財務成本 中期盈利按年跌43%至3700萬不派息

雅居樂將2300萬股雅生活股份質押

富士康旗下MIH計劃在印度或泰國生產小型電動車

調查：次季22%中小企認為銀行批核貸款取態「較困難」 高過首季

吉利汽車旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛

周生生發盈喜 半年多賺70至80%

英國7月製造業PMI降至45.3 較初值高0.3

港燈上半年盈利按年增近一成達9.82億 每單位分派維持0.1594元

理想汽車上月交付新車突破3萬 增逾2倍

惠譽：料金沙中國後年恢復派息 維持金沙一系長期發行人BB+評級

恒生：高息累商業客戶借貸需求 料定存息率不會再有激烈競爭

Meta據報最快下月推AI聊天機械人 提供搜尋功能及推薦

全日沽空金額239億 比率17% 盈富沽空增1倍 比率56%

港6月零售按年升19.6% 勝預期

恒指收市跌67點守住20000關 盈富成交重返榜首 北水轉流入 匯控升兩日

恒生：料下半年淨息差有溫和上升空間 全年撥備將較去年減少

澳門在建及設計中酒店房新增逾5000間 相當於現有總數12%

多個人工智能生成內容App在蘋果下架 涉數據獲取不夠規範

恒大許家印據報冀推動旗下公司股票盡快復牌 盤活資產

匯控升RoTE目標 市場料全年派息可超疫前

滬深三大指數終止兩連升 滬指近平收

寶能系姚振華疑遭欠薪前員工追打 員工高叫「欠薪兩年不犯法嗎？」