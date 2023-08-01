麥當勞為慶祝共222名餐廳總經理完成修讀課程並成功通過考核，昨日為一眾畢業生舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級） 頒授典禮」，並邀請香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長古天樂親臨現場祝賀畢業生。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，除了為員工提供全球統一標準化的麥當勞內部培訓，他們的《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》課程更首次獲得香港政府資歷架構認可，達至與學士學位同等資歷級別。同時他們亦全額資助餐廳總經理一邊上班賺取經驗及工資，一邊修讀相關課程。

現在加入麥當勞工作，累積經驗並晉升至餐廳總經理職位，即可修讀麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，經考核後從而獲取與學士學位同等資歷級別。該課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，當中涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班。

古天樂同樣為畢業生送上祝賀，並想鼓勵大家一定要保持信心同恆心去做喜歡做的事，不要怕困難和失敗。因為不論大家來自不同背景、擁有不同教育程度，都可以找到自己的位置同目標，希望大家在自己崗位繼續努力，發光發亮。

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