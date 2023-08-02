美債息上升，債息倒掛收窄，美股個別發展，道指創年半高。投資者等待非農就業數據。

道瓊斯工業平均指數收漲71點，升幅0.21%，報35630點。標普500指數收跌12點，跌幅0.27%，報4576點。納斯達克綜合指數收跌62點，或0.44%，報14283點。

Caterpillar升8.85%，報288.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻154點，而麥當勞跌0.73%，報291.07元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果收市報195.605元，跌0.43%，谷歌母公司Alphabet收市報131.55元，跌0.88%，亞馬遜收市報131.69元，跌1.48%，Facebook收市報322.71元，升1.29%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.89%，報467點。德國DAX指數收跌1.26%，報16240點；法國CAC 40指數跌1.23%，報7406點；英國富時100指數收跌0.44%，報7666點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.04%，報7701點。

美國2年期債息曾高見4.9142厘，是7月28日4.943厘後最高。收報4.9016厘，是7月27日後收市新高。連升2日，累升0.0273厘，對上一次連升2日是7月19日。

美國10年期債息曾高見4.0552厘，是7月10日4.0879厘後最高。收報4.023厘，是7月7日後收市新高。連升2日，累計升0.0723厘，對上一次連升2日是7月25日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至84.62基點，是7月13日82.676基點後最窄。收報88.283基點，是7月13日後收市最窄。連續6日收窄，累計16.807基點，對上一次連續6日是2022年4月18日。

美3個月10年期債息倒掛曾收窄至137.339基點，是7月10日129.222基點後最窄。收報141.399基點，是7月10日後最窄。連續兩日收窄，累計7.535基點，對上一次連續兩日是7月6日。

道指曾升最多0.34%，高見35679.13點，是2022年2月10日35800.24點後最高。收市報35630.68點，是2022年2月9日後收市新高，當日報35768.06點。連升3日，累計升347.96點，對上一次連升3日是7月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月26日。

標指曾跌最多0.47%，是7月27日後最大跌幅，當日跌幅為0.84%。低見4567.53點，是7月28日4564.01點後最低。收市報4576.73點，是7月27日後收市新低，當日報4537.41點。

納指曾跌最多0.91%，是7月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見14215.64點，是7月28日14188.1點後最低。收市報14283.91點，是7月27日後收市新低，當日報14050.11點。

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