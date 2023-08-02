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港股ADR跌177點 夜期低水119點 長建、電能、百威等業績

美股向下，港股ADR跌177點或0.89%，報19834點，即月恒指夜期跌136點，報19892點，夜期低水119點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.7%，折合報351.52元；阿里巴巴（9988）跌0.33%，折合報97.52元；美團（3690）跌1.19%，折合報143.76元；匯控（0005）跌0.76%，折合報65.8元；建行（0939）跌0.71%，折合報4.46元。

道期現跌0.212%；標期現跌0.33%；納期現跌0.43%。日本東證指數現跌1.12%；韓國KOSPI指數現跌0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.62%。

VIX指數隔晚升2.2%或0.3點，報13.93點。

紐油現升1.02%或0.82美元，報82.2美元；布油現升1.04%或0.89美元，報85.8美元；金價現升0.22%或4.43美元，報1948.72美元；LME 銅期貨隔晚跌2.27%或200.5美元，報8631美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.004厘，報4.019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，百威（1876）、長建（1038）、電能實業（0006）、法拉帝（9638）、百濟神州（6160）、香港電訊－ＳＳ（6823）、利福中國（2136）

碧桂園服務（6098）擬回購最多一成股份。

比亞迪（1211）7月新能源車銷量逾26萬輛，年增逾六成。

廖創興企業（0194）發盈警料上半年轉蝕2.1億至2.3億。

招商局港口（0144）發盈警，料上半年盈利倒退最少三成。

蔚來（9866）7月交付逾2萬輛，按年增逾倍。

小鵬汽車（9868）7月交付量按月增近三成，惟按年跌4.5%。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄至2.2億，收入達4.52億。

長江生命（0775）受加息影響財務成本，中期盈利按年跌43%至3700萬不派息。

太平洋酒吧（8432）料首季轉賺至少50萬元。

雅居樂（3383）將2300萬股雅生活（3319）股份質押。

吉利汽車（0175）旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛。

周生生（0116）發盈喜，半年多賺70至80%。

盛諾集團（1418）發盈喜，料上半年轉賺最少2000萬。

港燈（2638）上半年盈利按年增近一成達9.82億，每單位分派維持0.1594元。

理想汽車（2015）上月交付新車突破3萬，增逾2倍。

惠譽：料金沙中國（1928）後年恢復派息，維持金沙一系長期發行人BB+評級。

恒生：高息累商業客戶借貸需求，料定存息率不會再有激烈競爭。

匯控（0005）次季錄3億美元內房撥備，祈耀年：仍在滿意水平。

 

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