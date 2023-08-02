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恒指低開108點 科指跌0.6% 碧服升11%

恒指今早低開108點或0.55%，報19902點，大市成交金額17億元；國指今早低開31點或0.47%，報6822點。恒生科技指數開市報4508點，跌0.64%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.92%，下跌為6.07%，無升跌為89%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、創科實業（0669）、長和（0001）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，43隻下跌，25隻無升跌。碧桂園服務（6098）升11.67%，報9.38元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.3%，報76.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報172.2元，升1.35%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報79.8元，跌3.51%。

恒指20天線(19188.08點)升穿50天線(19179點)。科指50天線(4022.63點)升穿100天線(4014.35點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報18.42元，跌1.39%。長建（1038）開市報41.4元，無升跌。電能實業（0006）開市報41.35元，升0.12%。法拉帝（9638）無成交，報26.8元。百濟神州（6160）開市報125.8元，跌1.8%。香港電訊－ＳＳ（6823）開市報9.15元，無升跌。利福中國（2136）無成交，報1.06元。

碧桂園服務（6098）擬回購最多一成股份。開市報9.38元，升11.67%。

比亞迪（1211）7月新能源車銷量逾26萬輛，年增逾六成。開市報273.2元，跌0.58%。

廖創興企業（0194）發盈警料上半年轉蝕2.1億至2.3億。無成交，報6.17元。

招商局港口（0144）發盈警，料上半年盈利倒退最少三成。開市報10.48元，跌2.24%。

蔚來（9866）7月交付逾2萬輛，按年增逾倍。開市報113.3元，跌3.25%。

小鵬汽車（9868）7月交付量按月增近三成，惟按年跌4.5%。開市報79.8元，跌3.51%。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄至2.2億，收入達4.52億。無成交，報0.36元。

長江生命（0775）受加息影響財務成本，中期盈利按年跌43%至3700萬不派息。無成交，報0.79元。

太平洋酒吧（8432）料首季轉賺至少50萬元。無成交，報0.085元。

雅居樂（3383）將2300萬股雅生活（3319）股份質押。雅居樂開市報1.15元，升1.77%。

雅生活（3319）開市報5.39元，升3.06%。

吉利汽車（0175）旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛。開市報10.92元，跌0.55%。

周生生（0116）發盈喜，半年多賺70至80%。開市報10.3元，升12.45%。

盛諾集團（1418）發盈喜，料上半年轉賺最少2000萬。無成交，報0.078元。

港燈（2638）上半年盈利按年增近一成達9.82億，每單位分派維持0.1594元。開市報4.85元，升0.62%。

理想汽車（2015）上月交付新車突破3萬，增逾2倍。開市報172.2元，升1.35%。

惠譽：料金沙中國（1928）後年恢復派息，維持金沙一系長期發行人BB+評級。開市報29.5元，跌0.51%。

恒生（0011）：高息累商業客戶借貸需求，料定存息率不會再有激烈競爭。開市報115.5元，跌0.17%。

匯控（0005）次季錄3億美元內房撥備，祈耀年：仍在滿意水平。開市報65.55元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，MBV INTL（1957）創上市新高，見1.93元，開市報1.93元，升7.22%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.98元，開市報11.98元，升2.39%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，升2%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.54元，開市報1.54元，升14.07%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.135元，開市報7.135元，升1.78%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括奧園健康（3662）低見1.42元，開市報1.42元，跌23.66%。

異動股

上升異動股，包括，竣球控股（1481）開市報0.3元，升17.65%；中國投資開發（0204）開市報0.69元，升15%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.54元，開市報1.54元，升14.07%；浦江國際（2060）開市報0.58元，升13.73%；周生生（0116）開市報10.3元，升12.45%；碧桂園服務（6098）開市報9.38元，升11.67%。

下跌異動股，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.42元，開市報1.42元，跌23.66%；奇士達（6918）開市報0.75元，跌8.54%；常茂生物（0954）開市報0.83元，跌5.68%；捷利交易寶（8017）見52周低0.42元，開市報0.42元，跌5.62%；百勝中國（9987）開市報454元，跌4.5%；國農金融投資（8120）開市報0.127元，跌3.79%；小鵬（9868）開市報79.8元，跌3.51%；佳兆業（1638）開市報0.28元，跌3.45%。

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