恒指今早低開108點或0.55%，報19902點，大市成交金額17億元；國指今早低開31點或0.47%，報6822點。恒生科技指數開市報4508點，跌0.64%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.92%，下跌為6.07%，無升跌為89%。