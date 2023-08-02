彭博社報道，Caterpillar行政總裁Jim Umpleby表示，預計內地建築項目最常用機器的銷售將進一步走軟，在內地的關鍵機器銷售甚至比其在約三個月前的預期還要糟糕。Umpleby曾在4月27日發表悲觀言論，稱內地市場的總銷售佔有率將低於5%至10%的正常預期範圍。
Umpleby表示，「我們現在預計銷售進一步走軟，因為10噸及以上挖掘機市場的降幅甚至超過我們之前的預期」。
Caterpillar第二季調整後每股收益5.55美元，多過去年同期的3.18美元，及市場預期的4.54美元。收入173.2億美元，按年增22%，好過預期的163.9億美元；機械、能源與交通業務營收165.5億美元，按年增22%，多過預期的156.5億美元；經營利潤36.5億美元，按年增88%，多過預期的29.4億美元；調整後運營收益36.8億美元，多過預期的29.8億美元；金融產品經營利潤2.57億美元，按年增9.8%，多過預期的2.269億美元；研發支出5.28億美元，按年增10%，少過預期的5.305億美元。
Caterpillar收市升8.8%，收市後時段跌0.53%。
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