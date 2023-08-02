港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升11.89點子至5.42988%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。對上一次連升6日是2023年6月14日，當日拆息報4.5869%。
港元現報7.7977元貶值41點子，曾貶值最多43點子，報7.7979元，亦曾升值最多4點子，報7.7932元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.05點子至5.47155%；1星期HIBOR升14.02點子至5.42958%；2星期HIBOR升14.23點子至5.43173%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升12.01點子至5.43107%；6個月期HIBOR升10.02點子至5.44185%；12個月期HIBOR升6.3點子至5.53893%。
美元指數現報102.231貶值0.072點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43232%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1449%，連續4日收窄，利差是6月26日後最窄，當日差距為-0.1314%。
對上一次連續4日收窄，是2023年6月12日，當日利差報-0.7266%。
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