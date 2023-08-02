思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝接受騰訊財經訪問，提及下半年對A股、港股、美股市場的展望。被問到如何活躍資本市場，是否需要「救股市」時，洪灝表示，不贊同「救股市」，反而應該要提振市場信心，堅持結構性改革，不要盲目地搞這些所謂的刺激政策，而是應該幫助居民部門的消費逐步地復蘇。
展望下半年，他預計，今年A股的交易區間在3000到3400點，除非有新的政策變量出現。他建議投資者要放棄牛市或者熊市的執念，因為再差或者再好的市場都會有投資機會。
對於港股，洪灝認為，去年10月底預測港股的交易區間頂部是到23000點，底部大概是16000點，目前還沒有超越這個區間；板塊方面，「互聯網板塊還是有機會的，畢竟這是中國的高科技板塊，現金流很充足，估值也不高，利空基本上也快出盡。」
對於市場呼籲「救樓市」，洪灝亦強烈不同意。他指出，中國樓市最大的問題不是它不漲，而是它漲了這麼多年，大家形成了一致的價格預期，認為樓價只能漲不能跌，導致所有的人都加槓桿去買這個資產類別，這才是最大的問題。他同意鬆綁限購限售，並改革戶籍制度，有助樓市更加健康地在市場力量的調節下自發地調整，走出低谷，而非單靠刺激政策。
他提醒，房地產黃金時期肯定是已經過去，因為中國的人口、城鎮化、人均擁有的住房，還是人均的居住面積等，其實它都達到了長期發展的中後期，故大眾不應再期待像過去20年那樣高歌猛進地發展，反而應該要調低預期。
被問到美股AI炒作是否存在泡沫，洪灝認為，美股的確比較泡沫化，但是有泡沫未必就會馬上破滅，股票的回購、貨幣政策的改變，會導致估值的擴張，這個動能的效應可能會持續。
對於日股，洪灝認為，日本股市的牛市還會繼續。因為這一次日本市場不同的地方是它的通脹回來了。經過這麼多年的結構性改革，零利率、負利率政策的維持，導致這次日本真的看到通脹。
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