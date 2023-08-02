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惠譽下調美國評級波及全球 恒指半日跌397點 下試100天線 南北水齊流出

惠譽下調美國主權評級，影響波及全球，歐美股指期貨、亞股全跌，MSCI亞太指數邁向逾一周低點。半日計，國指、恒指為全球主要市場跌幅第一及第三大。

恒指今早低開108點，高位跌30點，低位跌452點，高低波幅422點。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為14.42%，下跌為34.92%，無升跌為50.65%。

恒指半日跌397點或1.99%，報19613點，大市成交金額598億元；國指跌146點或2.14%，報6707點。恒生科技指數收報4422點，跌2.56%。

藍籌股成交金額239.76億元，佔大市成交40.09%；科指成份股成交金額135.09億元，佔大市成交22.59%；國指成份股成交金額199.63億元，佔大市成交33.38%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.01%，至105.83億元，佔大市成交17.68%。牛熊證成交金額39.08億元，減少10.99%；窩輪成交金額66.74億元，減少9.42%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。創科實業（0669）、碧桂園服務（6098）、碧桂園（2007）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，76隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升17.86%，收報9.9元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌5.6%，收報25.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報169.9元，無升跌；跌幅最大的是小鵬（9868）收報75.3元，跌8.95%。

恒指下試100天線(19553.22點)。科指50天線(4020.89點)升穿100天線(4013.48點)。

北水南下合計淨流出5.08億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出34.86億元人民幣，終止連續6日流入。

網信辦：擬將防沉迷模式 擴大至移動智能終端和應用商店。騰訊（0700）收報343.6元，跌2.94%。快手（1024）收報65.8元，跌3.24%。嗶哩嗶哩（9626）收報137.5元，跌4.91%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報18.28元，跌2.14%。長建（1038）收報40.5元，跌2.17%。電能實業（0006）收報40.4元，跌2.18%。法拉帝（9638）收報26.65元，跌0.56%。百濟神州（6160）收報122.4元，跌4.45%。香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.07元，跌0.87%。利福中國（2136）收報1.07元，升0.94%。

碧桂園服務（6098）擬回購最多一成股份。收報9.9元，升17.86%。

比亞迪（1211）7月新能源車銷量逾26萬輛，年增逾六成。收報271.6元，跌1.16%。

廖創興企業（0194）發盈警料上半年轉蝕2.1億至2.3億。收報6.17元，無升跌。

招商局港口（0144）發盈警，料上半年盈利倒退最少三成。收報10.24元，跌4.48%。

蔚來（9866）7月交付逾2萬輛，按年增逾倍。收報110.5元，跌5.64%。

小鵬汽車（9868）7月交付量按月增近三成，惟按年跌4.5%。收報75.3元，跌8.95%。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄至2.2億，收入達4.52億。收報0.35元，跌2.78%。

長江生命（0775）受加息影響財務成本，中期盈利按年跌43%至3700萬不派息。收報0.76元，跌3.8%。

太平洋酒吧（8432）料首季轉賺至少50萬元。收報0.085元，無升跌。

雅居樂（3383）將2300萬股雅生活（3319）股份質押。雅居樂收報1.12元，跌0.88%。雅生活（3319）收報5.41元，升3.44%。

吉利汽車（0175）旗下極氪7月份銷售按年升逾倍至1.2萬輛。收報10.88元，跌0.91%。

周生生（0116）發盈喜，半年多賺70至80%。收報10.2元，升11.35%。

盛諾集團（1418）發盈喜，料上半年轉賺最少2000萬。收報0.12元，升53.85%。

港燈（2638）上半年盈利按年增近一成達9.82億，每單位分派維持0.1594元。收報4.9元，升1.66%。

理想汽車（2015）上月交付新車突破3萬，增逾2倍。收報169.9元，無升跌。

惠譽：料金沙中國（1928）後年恢復派息，維持金沙一系長期發行人BB+評級。收報29.25元，跌1.35%。

恒生（0011）：高息累商業客戶借貸需求，料定存息率不會再有激烈競爭。收報110.4元，跌4.58%。

匯控（0005）次季錄3億美元內房撥備，祈耀年：仍在滿意水平。收報65.65元，跌0.98%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見12.86元，收報11.94元，跌5.98%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.03元，收報3.82元，跌4.5%；MBV INTL（1957）創上市新高，見2.11元，收報2元，升11.11%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.5元，收報5.35元，升1.13%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見11.98元，收報11.54元，跌1.37%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.26元，收報9.82元，升1.66%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見532.65元，收報532.65元，升0.12%；藥師幫（9885）創上市新高，見54.8元，收報54.75元，升2.43%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.38元，收報12.08元，跌1.79%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.265元，收報0.255元，跌1.92%；中國天化工（0362）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升7.94%；通天酒業（0389）創52周高，見0.138元，收報0.137元，升0.74%；方正控股（0418）創52周高，見0.7元，收報0.69元，升1.47%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.84元，收報0.82元，無升跌；寶沙發展（1069）創52周高，見1.55元，收報1.53元，升13.33%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.82元，收報5.69元，跌0.35%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見1.07元，收報1.14元，跌38.71%；世茂集團（0813）低見1.05元，收報1.08元，升1.89%；萬華媒體（0426）低見0.064元，收報0.064元，跌13.51%；裕承科金（0279）低見0.083元，收報0.086元，跌2.27%；安域亞洲（0645）低見0.102元，收報0.116元，跌2.52%；榮陽實業（2078）低見0.075元，收報0.083元，升1.22%；雍禾醫療（2279）低見6.12元，收報6.19元，跌1.9%；子不語（2420）低見2元，收報2元，跌35.48%；安科系統（8353）低見0.15元，收報0.15元，跌37.76%；中國蜀塔（8623）低見0.037元，收報0.037元，跌9.76%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.66元，收報0.72元，跌8.86%；中升（0881）低見25.3元，收報25.3元，跌5.6%；兗煤（1171）低見11.44元，收報11.44元，跌2.05%；大生地產（0089）低見3.3元，收報3.55元，升0.57%；金輝集團（0137）低見0.66元，收報0.72元，跌8.86%；力寶華潤（0156）低見0.64元，收報0.66元，無升跌；麗新國際（0191）低見1.31元，收報1.31元，跌0.76%；德祥地產（0199）低見0.71元，收報0.77元，跌14.44%；萬嘉集團（0401）低見0.105元，收報0.106元，跌11.67%；中國恒天立信國際（0641）低見0.24元，收報0.24元，跌4%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）收報0.12元，升53.85%；竣球控股（1481）收報0.39元，升52.94%；海峽石油化工（0852）收報0.2元，升22.7%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，升19.4%；象興國際（1732）收報0.36元，升18.03%；碧桂園服務（6098）收報9.9元，升17.86%；貝森金融（0888）收報0.067元，升17.54%；建德國際控股（0865）收報0.034元，升17.24%。

下跌異動股，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.07元，收報1.14元，跌38.71%；安科系統（8353）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌37.76%；子不語（2420）創上市新低，見2元，收報2元，跌35.48%；納尼亞集團（8607）收報0.26元，跌33.33%；中國新消費集團（8275）收報0.46元，跌26.98%；福晟國際（0627）收報0.495元，跌21.43%；三寶科技（1708）收報3.49元，跌17.88%；YUSEI（0096）收報0.52元，跌17.46%；中生聯合（3332）收報0.221元，跌16.6%；保寶龍科技（1861）收報1.7元，跌15%。

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